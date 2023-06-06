為了3萬元！喬債務失敗倒車衝撞議員服務處　警4小時醫院抓人

▲高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎。（圖／李雨庭議員提供 ）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市議員李雨庭服務處5日被一名洪姓男子開車衝撞，導致服務處的玻璃門碎裂，林園警分局在案發後4小時於醫院將洪男逮捕，據了解，案發原因是蘇姓債務人約了多名債權人到李雨庭服務處協商3萬元債務，但協調未果，雙方在服務處外發生拉扯糾紛，債權人之一的洪男認為對方欠錢不還還態度惡劣，才憤而開車衝撞。

林園分局表示，是在5日下午7時左右接到報案，獲報後立刻鎖定23歲洪姓男子，發現對方在倒車撞擊李雨庭議員的服務處後棄車逃逸，隨即跑到鳳山的大東醫院就醫。警方於5日深夜11時到醫院將洪男逮捕，火速4小時內破案，初步了解洪男犯案動機是對於債務協商結果不滿。

▲高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎。（圖／李雨庭議員提供 ）

據了解，全案起因於蘇姓女子（61歲）在外有多筆債務，因此向熟識的議員助理陳情，約了多位債主到大寮區捷西路的李雨庭服務處進行協商債務，蘇女則委請一位綽號小賀的男子幫忙協商，協商過程中，23歲的洪姓嫌犯與小賀的同夥友人發生肢體衝突，洪嫌離開後心有不甘，以倒車方式撞擊服務處大門、棄車徒步逃離現場，搭乘其朋友自小客車離開。

▲高市議員服務處被車「暴力衝撞」玻璃全碎。（圖／李雨庭議員提供 ）

洪男在衝突過程中手、腳都受傷，隨即到鳳山大東醫院就醫，晚間11時許被警方逮捕，案發後，外界對於議員為何介入喬債務多所質疑，甚至有疑似洪姓男子的友人在李雨庭的臉書下留言，直指李雨庭助理在協調過程中先動手。

據指出，洪姓嫌犯落網後僅供稱是小賀的同行友人先動手，至於議員助理是否有動手，則需進一步釐清，警方在漏夜偵辦後，依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送法辦，並將持續追查其他關係人等釐清案情。