母牛難產生下「4眼、2嘴」雙頭牛　村長被託夢2數字：好好葬我

▲泰國19日誕生了一隻「雙頭牛」，還託夢給當地村長要主人好好埋葬牠，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國東岔村最近發生了一件怪事，村里一頭母牛19日下午難產後生下一隻小牛，但奇怪的是，這頭小牛居然是一隻「雙頭牛」。主人見狀，以為母牛誕下的是個死胎，於是便隨意將小牛丟棄在水溝，豈料當晚一個老人的做的夢卻讓他們相信這是一個神聖的預兆。

據泰媒The Thaiger報導，52歲的牛主人桑管（Sanguan Srigaew）19日發現，家中母牛卡杜（Kathok）即將分娩，於是他急忙找來鄰居一起幫助母牛生產。不過，由於小牛的頭一直卡在母牛體內，因此他們在傍晚6時向獸醫求助，而獸醫也順利地為母牛接生小牛。

然而，令人驚訝的是，剛出生的小牛居然長了2個頭、4隻眼睛、4隻耳朵和4條腿，長相十分驚人。桑管最初以為卡杜誕下的是一個死胎，於是便隨意地將屍體丟在附近水溝，並沒有將此事放在心上，豈料83歲村長錢迪（Chan Dee Kambai）當天晚上的夢卻改變了這一切。

錢迪在夢中見到一個穿著白色西裝的男子，告訴他在即將到來的抽獎中購買59號彩票，還指示他要找回那頭「雙頭牛」好好埋葬。錢迪將夢境告訴桑管後，桑管立刻將牛屍找回，並用白布將其裹起埋葬，還打算為牠建神龕，以示尊敬。報導稱，錢迪是當地的重要老者，他已不止一次做過類似的預言夢，他此前就曾夢到有一隻「雙頭牛」即將出生。