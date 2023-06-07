南投身障男騎車3張彩券噴飛　好心人撿到送派出所

▲身障男子塞在口袋中的刮刮樂於路上噴飛遺失，中興警方協助快速尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮60歲李姓身障男子平時以販售刮刮樂彩券賺取生活費，日前上午騎乘機車時，塞在口袋中的刮刮樂不慎噴飛，被好心民眾撿到，將彩券送至派出所；中興分局員警立即調閱監視器，循線聯絡上李男，他事後向警方感謝表示，還好有熱心民眾及員警細心及耐心協助，維生工具才能失而復得。

警方表示，李男於5月31日上午在中興新村第三市場兜售彩券收攤後，騎車返家途中經過光華路一帶時，早上由民眾買下刮過的彩券卻悄悄從褲子口袋中飛落，所幸有好心民眾經過在路上發現，將3張200元彩券送至中興派出所。

不過彩券並未註記名字，如何找到失主一度讓警方傷透腦筋；好在處理員警從拾獲民眾提供的時間及地點，透過監視器交叉比對，在眾多路過的車輛中「大海撈針」，果然找到李姓男子，也讓他簡直不敢相信能失而復得，不斷向警方道謝。

警方呼籲，民眾出門在外、個人貴重物品更須妥善保管，放置於包包內等較不易掉落之處，避免財產損失；若有錢包、證件、信用卡等貴重物品遺失，除撥打各相關單位掛失止付外，也可儘速前往至鄰近派出所請求警方協助。