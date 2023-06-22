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移民船沉沒加那利群島海域！西班牙挨轟未及時救援　恐致30多人罹難

▲▼西班牙移民船隻。（圖／路透）

▲一艘開往西班牙的移民船隻在海上翻覆，可能造成逾30人死亡。移民使用的小船在加那利群島海岸隨處可見。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

一艘開往西班牙加那利群島（Canary Islands）的小艇21日在西撒哈拉海岸附近翻覆，可能造成逾30名移民罹難。這起事故發生後，關注移民權利的組織怒批西班牙未及時履行自身搜救責任，也引發人們對歐洲移民政策的討論。

據路透社報導，關注移民問題的組織Walking Borders與Alarm Phone指出，沉沒的小艇應該載有約60人，其中有39名乘客在這起意外中被活活淹死，另有35人失蹤。不過，西班牙與摩洛哥都不願證實乘客與失蹤人數，僅表示船上有一名兒童與一名成年男子死亡，而一艘摩洛哥巡邏艇此前已救出24人。

報導稱，小艇翻覆的位置處於西撒哈拉海岸附近水域，雖然摩洛哥掌管著這個前西班牙殖民地的大部分地區，但由於當地的主權存有爭議，加上那又是西班牙的搜救範圍內，因此按國際法而言，領導搜救行動的應該是西班牙當局而非摩洛哥。對此，不少移民權利活動人士怒批西班牙忽視自身搜救責任。

西班牙艾菲通訊社（EFE）指出，小艇沉沒之時，西班牙的救援船距離小艇只有46公里的距離，換言之，西班牙當局只需要航行1小時就能抵達翻船現場，不過由於救援行動由摩洛哥主導，因此摩國派出的巡邏艇一直到21日上午才抵達現場，當時距離小艇翻覆時間已過10小時。

Walking Borders指控，「60個人，包括6名婦女和一個嬰兒，在一艘隨時可能沉沒的救生船上等待救援超過12個小時，這是一種折磨。」該組織同時也將歐洲的邊境政策描述為「折磨和死亡」。摩洛哥並未回應路透社的置評請求，但歐盟表示，其成員國致力於建立一個「有效、人道而安全」的移民政策。

加那利群島如今已成為移民們試圖抵達西班牙的主要目的地，但大西洋上的遷徙之路是全球最致命的路線之一。聯合國數據顯示，2022年至少有559人在試圖前往加那利群島的途中死亡。地區領導人托雷斯（Angel Victor Torres）對沉船事件的罹難者表示哀悼，還稱「歐盟有必要迫切制定新移民和庇護協議，為移民現象提供協調一致的回應」。

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