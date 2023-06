移民船沉沒加那利群島海域！西班牙挨轟未及時救援　恐致30多人罹難

▲一艘開往西班牙的移民船隻在海上翻覆,可能造成逾30人死亡。移民使用的小船在加那利群島海岸隨處可見。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

一艘開往西班牙加那利群島(Canary Islands)的小艇21日在西撒哈拉海岸附近翻覆,可能造成逾30名移民罹難。這起事故發生後,關注移民權利的組織怒批西班牙未及時履行自身搜救責任,也引發人們對歐洲移民政策的討論。

據路透社報導,關注移民問題的組織Walking Borders與Alarm Phone指出,沉沒的小艇應該載有約60人,其中有39名乘客在這起意外中被活活淹死,另有35人失蹤。不過,西班牙與摩洛哥都不願證實乘客與失蹤人數,僅表示船上有一名兒童與一名成年男子死亡,而一艘摩洛哥巡邏艇此前已救出24人。

報導稱,小艇翻覆的位置處於西撒哈拉海岸附近水域,雖然摩洛哥掌管著這個前西班牙殖民地的大部分地區,但由於當地的主權存有爭議,加上那又是西班牙的搜救範圍內,因此按國際法而言,領導搜救行動的應該是西班牙當局而非摩洛哥。對此,不少移民權利活動人士怒批西班牙忽視自身搜救責任。

