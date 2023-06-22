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墨西哥叢林發現「馬雅古城」　數座金字塔高達15公尺

▲▼墨西哥叢林發現馬雅古城遺跡。（圖／路透）

▲墨西哥叢林發現馬雅古城遺跡。（圖／路透）

文／中央社

墨西哥人類學機構21日表示，南部森林地區發現先前未知的馬雅（Maya）古城遺跡，很可能是1000多年前重要的樞紐。

路透社報導，墨西哥國家人類學和歷史學協會（INAH）表示，這座城市包括大型金字塔狀建築、石柱、3處有「雄偉建築」的廣場，以及其他以近乎同心圓方式排列的結構。

國家人類學和歷史學協會表示，這座城市被命名為 Ocomtun，在猶加敦馬雅語中意為「石柱」。公元250年至1000年間，這座城市可能是猶加敦半島中部低地地區的重要中心。

Ocomtun位於墨西哥猶加敦半島巴拉姆庫（Balamku）生態保育區，是3至6月以光學雷達技術在一片面積大於盧森堡的未經勘探叢林搜尋時發現。

首席考古學家史帕拉茨（Ivan Sprajc）在聲明中表示，Ocomtun遺址有塊核心區域，位處高地，四面被廣闊的溼地圍繞，數座金字塔型建築高達15公尺。

史帕拉茨說，他的團隊還在靠近La Riguena河的地區發現了中央祭壇，這些祭壇可能是為了社區儀式而設計，但還需要更多研究來了解當時那裡的文化。

他說，從建築物取得的用具來看，這座古城大概是在公元800至1000年左右衰落，很可能反映出10世紀前導致馬雅社會瓦解的「意識形態和人口變化」。

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