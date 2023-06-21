全球「每80人就有1人」流離失所！逃難女15歲被迫嫁人　20歲成寡婦

▲全球「每80人就有1人」流離失所。妮雅瑪15歲被迫嫁人，20歲成了寡婦，如今和女兒每月獲得蔬菜油、穀物等糧食援助，支撐她們在營地的生活。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

世界展望會在「620世界難民日」發表最新報告指出，全球流離失所人數破億，突破新高，生活艱難也更甚以往，等於世界上每80人，就有1人流離失所。其中不少女孩未成年就被迫嫁人，妮雅瑪就在15歲嫁給素未謀面的丈夫生下女兒，20歲又成了寡婦辛苦生活。

展望會針對18國流離失所家庭進行調查發現，超過5分之4的家庭買不起足夠食物、減少餐食質量，高達46%家庭無力為孩子供應一日三餐；而為了購買糧食，4分之1的家庭選擇讓小孩輟學以省下學費，約5分之1家庭送孩子去工作，甚至提早結婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣世界展望會會長李紹齡指出，世界上每80人，就有1人因衝突、氣候、自然災害等因素流離失所，這些家庭為了生存，被迫眼看著孩子餓死，或者是讓孩子放棄學習、從事危險工作，甚或是忍痛嫁掉女孩、換取讓全家溫飽續命的嫁妝。「為人父母不該面對這樣殘酷的難題，兒童更不該為戰亂、氣候變遷或全球通膨付出代價，犧牲童年與未來，然而這些景況正大規模在許多國家發生。」

為了讓流離失所者的心聲能被外界聽見，台灣世界展望會在世界難民日前夕，邀請南蘇丹糧食援助方案受益人、21歲的單親媽媽妮雅瑪（Jieth, Nyamach Duek Gai）訪台，在新竹、台中、台北、高雄等地分享自身經歷及當地現況。

由於長年動亂，統計至今年4月，共有234萬南蘇丹人逃往鄰國、成為難民，亦有226萬人成為境內流離失所者，妮雅瑪就是其中之一。她在10歲跟著雙親逃離家園、住進境內流離失所者營地，因家境貧困，15歲就被安排嫁給未曾謀面的丈夫、生下女兒，2年前丈夫病逝，不到20歲的她成為寡婦，帶著年幼女兒辛苦生活。

「聽到要和不認識的男人結婚時，我很痛苦但別無選擇，婚後我被迫做許多不喜歡的事，但至少丈夫會帶食物回來；他過世後，女兒陷入營養不良，是展望會的糧食援助及營養方案讓我們不再飢餓，幫助女兒復原。」

妮雅瑪表示，長期衝突導致當地可耕地及發展機會受限，她的遭遇僅是無數南蘇丹女孩與家庭的縮影，「我總為和平及不再有兒童餓死而祈禱，我期待有朝一日回到學校完成中斷的學業，也希望女兒能經歷營地生活之外的人生。我們一直保持重建家園與未來的盼望！」

她想代表受助家庭謝謝台灣，沒有遺忘南蘇丹人民，是這些救命糧食及各項援助，支持他們在黑暗中等待和平的曙光。2022年世界展望會在南蘇丹服務逾230萬人，包括130萬名兒童，今年也持續執行糧食援助、營養與健康、水資源暨衛生、生計與農業等方案。根據世界糧食計劃署（WFP）預估，目前在南蘇丹約有940萬人亟需人道援助，其中770萬人糧食不足、140萬名兒童營養不良。

全球上億人因近年來更頻繁且劇烈的戰亂、極端氣候、自然災害而流離失所，其中4,300萬人為兒童。這些孩子不該被遺忘在世上最脆弱的角落、默默被犧牲，他們同樣值得擁有童年、尊嚴及對未來的盼望。邀請大家響應第34屆飢餓三十人道救援行動，將希望傳遞到他們身邊，陪伴無數個妮雅瑪免於飢餓，堅持到重返家園、重建社區的那一天。