桃園男2度酒駕拖欠罰單不繳　每月扣薪1／3終完成清償

▲桃園男積欠酒駕罰款，桃園分署肯定雇用酒駕男的公司配合扣薪，還鼓勵酒駕男勇於面對。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲薛姓男子3年前於中壢區酒後騎乘機車，經查獲酒精濃度超過標準，因2度酒駕裁罰9萬元，但薛男僅繳納部分後即未續繳，經移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，薛男的受雇公司不但配合桃園分署執行命令之執行，更鼓勵薛男要勇於面自去年12月起開始扣薪3分之1，至今年6月初繳完酒駕罰鍰全部清償。

桃園分署表示，薛男於2020年10月間在中壢區中北路二段路口酒後騎乘機車，經警方攔查酒測，因5年內酒精濃度超標第2次，遭移送機關裁罰9萬元，薛男向移送機關繳納5,000元後未繼續繳納，移送機關遂於111年8月間移送桃園分署強制執行，桃園分署受理案件後通知薛男限期提出清償計畫，惟未獲回應。

經調查得知薛男受雇於大園區某家勞安公司後，旋即扣押薛男的薪資所得，薛男也致電桃園分署表示，雖然老闆知道自己因酒駕案件被扣薪，但是沒有因此被公司為難，老闆反而鼓勵要勇敢面對，他非常感謝公司願意給自己一次機會。

薛男的公司配合每月扣薪3分之1，並自去年12月起每月遭扣薪1萬5千餘元，迄至今年6月初公司將最後一筆扣薪款項解繳移送機關後，薛男的酒駕罰鍰終得全部徵起。