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社會 社會焦點 保障人權

喝下最後一口啤酒即殞命！高大成質疑5億高中生案　檢4大理由說明

▲▼ 台中身家5億賴姓高中生命案，高大成重返現場。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成曾指出賴生陳屍地點草皮枯黃，懷疑是嘔吐出毒藥物所致。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、許權毅、莊智勝／台中報導

台中5億高中生命案震驚全台，今(21日)全案偵結，夏姓父子逃過殺人罪起訴，僅配偶夏男遭認定假結婚，被依使公務員登載不實罪嫌提起公訴。針對法醫高大生先前提出的種種疑點，中檢也發布新聞稿，針對高的質疑提出「4大理由」一一說明。

中檢指出，第一、先前高大成指出，死者陳屍地點的草地枯黃，可能係嘔吐毒藥所致。但檢察官指揮警方詢問社區保全、及對比現場第一時間拍攝照片，死者墜樓倒臥處之草皮早已呈現枯黃狀態，並非是死者嘔吐毒藥物所致。

第二、高大成懷疑死者手臂針孔可能是遭人注射藥物、及頸部有可疑傷痕，要求追查。中檢表示，經調閱中國醫藥大學附設醫院之相關監視錄影畫面、死者急救病歷及相驗照片，確認死者送醫時醫護人員有在其右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，且死者頸部傷痕所呈之線條與護頸形狀相符，因此針對死者右手針孔及頸部傷痕之原因，應係死者送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致。

▲▼台中地檢署說明5億高中生命案偵查結果。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中地檢署說明5億高中生命案偵查結果。（圖／記者許權毅攝）

▲賴生身上針孔係醫院急救所致。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中地檢署說明5億高中生命案偵查結果。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中地檢署說明5億高中生命案偵查結果。（圖／記者許權毅攝）

▲賴生頸部傷痕與護頸相符。（圖／記者許權毅攝）

第三、死者體內內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷之情事。中檢表示，雖然夏男住所扣得的水果啤酒罐上有檢測到死者DNA，但解剖報告中血液、尿液卻無酒精反應。此經法醫研究所法醫師於偵查中到庭證稱：有可能是飲用的量比較少或者喝下去之時間比較短，來不及吸收到血液或排泄到尿液中，且酒精要進到血液中才會對人體產生影響，所以血液中的酒精濃度是最準確的等語明確。是依上開解剖鑑定之科學數據所示，死者體內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷之情事。

第四、高大成質疑，賴男從10樓高處墜落，但外觀卻僅有手臂骨折不符常理。中檢指出，死者經解剖鑑定後，法醫研究所法醫師於偵查中到庭證述稱，死者因其墜落後體表並無裂開，故其倒臥現場並無血液噴濺痕跡，又死者除胸腹部臟器破裂出血約 800cc 外，臟器破裂，血液都流在胸腔及腹腔內，是屬於多重創傷，所以有傷及循環系統造成胸腹部臟器破裂出血，並有兩肺破裂塌陷、血胸，所以肺部無法呼吸…死者胸腔、腹腔出血大約 800cc 左右，加上兩肺已塌陷無法呼吸，所以還是可能導致他死亡。

▼檢方研判賴生係從10樓墜落。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中地檢署說明5億高中生命案偵查結果。（圖／記者許權毅攝）

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