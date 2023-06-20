議員壓倒性通過派對門報告　英前首相強生遭「逐出」國會

▲英國前首相強生雖然已經主動辭去議員職務，但仍被國會取消通行證。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國前首相強生（Boris Johnson）深陷「派對門」醜聞。英國國會19日以壓倒性票數通過有關報告，認定強生在「派對門」事件上故意欺瞞議會，並決定取消強生的國會通行證。

綜合外媒報導，英國國會下議院特權委員會日前發布報告指出，強生在新冠疫情期間違規舉行派對聚會，並在此事上故意誤導國會。雖然強生9日就已經宣布辭去議員職務，不過下議院仍在經歷5個小時的漫長辯論後，於19日以354票比7票的懸殊票數通過認可該報告。強生的部分保守黨同僚選擇棄權。

報告提到，強生不僅故意誤導國會，還在面臨委員會調查並被要求提供證據時，繼續誤導調查委員會。報告中建議取消強生的議會通行證，同時如果他沒有主動辭職，將暫停他在下議院的席位90天。不過，該報告並未禁止強生繼續參選。強生先前將此次調查形容為「政治迫害」。

現任首相蘇納克（Rishi Sunak）和其他保守黨成員如今希望強生的「派對門」醜聞能盡快平息，目前保守黨在民意調查中處於劣勢。英國保守黨政府如今深陷泥潭，自2022年7月強生辭去保守黨黨魁後，繼任的特拉斯（Liz Truss）公布減稅措施結果引發經濟恐慌，也讓她成為史上任期最短的首相。

蘇納克上台後，主張為混亂的政治局面帶來寧靜，但執政以來保守黨民調僅有微幅好轉，讓其他保守黨人相當憂慮。

強生的「派對門」醜聞於2021年爆發，被揭露他在2020年至2021年多次違反新冠疫情防疫規定參加多人社交聚會，包括強生與十多人在唐寧街飲酒開派對，以及幕僚在首相官邸花園舉辦超過100人的派對等，知法犯法引發民眾反彈。