「FUN拍遊雲林」首獎15萬！　雲林縣公用頻道影片徵件開跑

▲雲林縣最受矚目的拍片盛事，112年公用頻道影片徵件開跑，比賽總獎金高達35萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣112年度公用頻道影片徵件開跑，主題為「FUN拍遊雲林」徵選參賽者拍攝有關旅遊雲林的故事，比賽總獎金高達35萬元即日起徵件至112年7月10日17時止，今（20）日召開宣傳記者會，雲林縣長張麗善邀請熱愛攝影的民眾一同踏入雲林，透過拍攝展現不同角度與見識，發現雲林的美好。

「FUN拍遊雲林」徵件記者會中播放111年度公用頻道影片徵件首獎作品《沉浸雲裡-你不知道的斗六》片花，邀請此片共同導演之一游季璋出席，游季璋說，先前參賽過程中獲得講師許多建議與幫助，以及透過與其他參賽者交流，激發創作的火花，是個非常難得參賽體驗，鼓勵大家踴躍參與徵件比賽，展現創意和拍攝才華。

雲林縣長張麗善表示，對於近期網路評論雲林縣不好玩、空氣有特殊的味道，誠摯邀請各地的創作者前來雲林拍攝，發現雲林的美食、民俗風情、自然景觀和建築古跡等各種美好事物，也透過不同觀察角度，體會農民的辛苦以及農業大縣在台灣所扮演的角色。只有親身來到雲林，才能夠深深的體會雲林的風華，尤其是雲林特別豐厚的人情味。



新聞處長卓宜姿表示，徵件活動採取「先審後拍」制度，參賽者可先進行拍片規劃，投遞作品企劃書進行初審評選。透過初審評選出4組入圍團隊(另選出2組備取)，將可參與三次的「影像創作工作坊」，由主辦單位遴選的專業講師給予拍片上的建議，協助參賽者完成5-10分鐘影片作品參與決審。

活動將選出冠軍1名獎金15萬元、亞軍1名獎金8萬元、季軍1名獎金7萬元、佳作1名獎金5萬元、宣傳CF人氣獎亦有獎金1萬元或等值禮品。得獎作品將於雲林縣有線電視公用頻道、雲林縣政府Youtube頻道及官方臉書專頁等公開平台，提供社會大眾一同欣賞。

▲雲林縣最受矚目的拍片盛事，112年公用頻道影片徵件開跑，比賽總獎金高達35萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）