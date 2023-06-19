迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜侯友宜今（19）日晚間赴台大「校園總統馬拉松」座談會，這場「補考」學生和選民都在打分數。侯致詞時表示，「我有一個夢，讓兩岸穩定走，遠離戰場，進入戰場，台灣要共好！以民為天超過黨派、族群、你我，尤其民進黨總統參選人賴清德，常常以愛台灣，不愛台灣的意識形態分裂彼此，讓台灣的對立更激進，我的夢就是跟年輕朋友站一起，大家一起團結台灣，選擇正確道路往前走。」

侯友宜憶起，43年前老蔣過世、風雨飄搖，所以選擇就讀警校，現在台灣面臨內部政黨惡鬥、世代對立、房價物價高漲，對外台海之間不穩定，中美競爭下中國崛起使鄰國局勢詭譎，各位壓力及挑戰更大

侯友宜說，大陸GDP從1922是台灣2倍變成2022是台灣的22倍，尤其極端氣候變遷衝擊人類生存，2022全球氣象報告，溫室氣體前所未有，少子化與高齡化危機，台灣2022人口越來越少，甚至出生嬰兒只有13.8萬人，以上種種環境改變所造成的困境，房價所得比是16倍，很多租屋都是看不到透明度，令年輕人無法面對買房及租房

侯友宜表示，政府很多政策都很難達成，8年20萬社宅沒辦法達到，非核家園也做不到，2026歐盟實施碳邊境政策，所有台灣出口產品競爭力面臨嚴峻挑戰；而布林肯今訪陸，中美關係值得觀察，大陸造成鄰國壓力，各國開始同盟起來，台海沒有對話交流，讓台海更加緊張，戰爭與和平的抉擇是一個挑戰，30到40歲在8年後會成為意見領袖與企業決策者，對各位有信心，對台灣未來沒有悲觀過，只要領導人能有效解決問題，未來大家面對問題的困難度會降低，大家就可以減少挑戰

侯友宜指出，首先，居住正義要合理化稅制，租金改列特別扣除額，增加空屋稅、囤房稅，租金實價登錄，減輕租客負擔；第二，國防要阻戰於境外，智慧化、科技化、網路作戰，備戰而不引戰，完全的嚇阻能力，讓對方付出代價不敢發動戰爭，對等、尊嚴、友善，和平穩定地交流，事務性交流；第三，穩定能源，安全、減碳、穩定，確保核安，短期延役核電，遞減火力發電，再生能源要努力繼續拼，風力、光電、地熱都要不斷加把勁，氫能與智慧電網要普及

侯友宜表示，接觸國際與培養國際觀，國際有2面向，友邦與台美關係，台美關係最重要，各國交往要低調無意外，跟AIT常接觸，羅森柏格邀約何時訪美，會慎重挑一個時間去，讓台美關係穩定，我有一個夢，除了強化台美關係，更要穩定兩岸關係

「台灣共好」才是現階段所有領導人該做的事，侯友宜強調，咱的夢就是團結台灣，國家利益、以民為天超越黨派族群你我，民進黨總統參選人賴清德常以愛台不愛台、親中賣台等意識來分裂，加劇衝突，自己的夢就是跟年輕人站一起，讓台灣共好，團結台灣成為最正確的道路。