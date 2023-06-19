新冠隔離措施再鬆綁！羅一鈞：原則免開隔離單　1情況除外

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情升溫，疾管署一周平均接獲244例併發症通報個案，疾管署今（19）日表示，為了減輕醫療端與公衛行政端負擔，即起除了特別不配合個案，否則無需開立隔離治療通知書，此一調整大幅度解除了醫療端及公衛行政端之開單作業，是繼5月31日放寬通報時效為72小時後，又一行政鬆綁措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，因應新冠疫情與臨床公衛執行防制需求，疾管署自6月6日召開「衛生福利部傳染病防治諮詢會-COVID-19防治組」專家會議，決議調整強制隔離條件，確診個案原則不需強制隔離治療，住院個案依照病人臨床照護需求與院內感染管制原則，決定收治地點及應遵守相應感染管制措施。

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羅一鈞表示，5月31日放寬通報時效為72小時，雖然讓醫衛單位免於假日加班，但若每一例都要開單，「付出的人力與時間並沒有減少」，因此在專家會議上將此點提出討論，專家也提到不開單不會影響醫院收治與病人照顧，因此規定除非有拒絕配合醫院感染管制規定等特殊情形，經醫師評估有強制隔離治療必要時，才需開立隔離治療通知書。

疾管署呼籲，由於近期COVID-19疫情處於緩升階段，請民眾持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，進出高風險或人潮擁擠場域建議佩戴口罩，並請儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗，住院民眾亦請配合各家醫院感染管制措施，降低院內傳播風險。