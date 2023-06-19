她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

▲代理鄉長江東成當選鄉長。（圖／翻攝富里鄉公所臉書）



文／中央社記者李先鳳花蓮縣18日電

花蓮富里鄉長18日補選，投開票結果由「外地人」代理鄉長江東成當選；江東成表示，今後責任更重大，將竭盡所能為富里鄉民服務。

去年九合一大選，政治素人張容榕當選富里鄉長，12月25日沒有現身宣誓就職，鄉公所今年以來2次通知張容榕補宣誓都未到，花蓮縣選舉委員會確認富里鄉長出缺辦理補選，18日舉行投票；花蓮縣選委會公告，本次富里鄉長補選，選舉人共有8431人，全鄉設有13處投票所，傍晚開票結果出爐，投票率約4成5，江東成以1962票贏得勝選。

▼張容榕當選未就職。（圖／翻攝張容榕臉書）



江東成接受媒體聯訪表示，感謝鄉親支持，將會竭盡所能將資源挹注富里鄉，提升農業、觀光等產業發展，讓大家看到富里鄉的改變；此外也打破過去地方選舉賄選的不良形象，對正面選風有宣示作用。

選前有鄉民質疑富里怎麼讓所謂的「外地人」來當鄉長，但也有人認為富里歷任鄉長都是在地人，卻因派系剷除異己、為自己個人私利鑽營，以致富里落後、人口嚴重外流。

富里羅山社區發展協會理事長林益誠接受中央社記者訪問表示，正因為江東成不是富里人，讓大家看見他代理鄉長半年來沒有分別心，處理鄉政一視同仁，非常親民。

富里姜姓鄉民說，這是一場漫長選舉，投票次數比其他鄉鎮多，從張容榕當選，象徵的是富里改變的開始，今天則是開始改變。

警界出身的江東成曾任花蓮縣政府地政、民政處長，立委傅崐萁花蓮服務處前執行長，去年3月縣府派代玉里鎮代理鎮長，今年1月又代理富里鄉長至今。