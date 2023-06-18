「有人啦，嗶三X」休旅車猛叭還逆向超車　他搖車窗狂罵再檢舉

記者楊熾興／桃園報導

有民眾PO出一段影片，1輛黑色休旅車連續按喇叭催促版主車輛（原PO）快速前進，殊不知是等行人通過，原PO氣得飆髒話大罵黑車，但黑車不理會反而違規跨越雙黃線在平交道前超車。原PO拿影片檢舉，警方表示，將根據影片內容通知車主到案，依道交條例第54條1項3款舉發，可處1萬5000元以上，9萬元以下罰鍰並吊扣駕駛執照1年。

▲原PO版主禮讓右前方行人，但後方黑色休旅車不耐煩，竟連按喇叭催促。（圖／民眾提供）

▲不耐久等的黑車不管不顧自後方雙黃線違規超車揚長而去。（圖／民眾提供）

影片中黑色休旅車因不耐煩前車突然停車而鳴按喇叭，原來是有民眾在前方通過，所以停等一會兒，受不了黑車一再的「嗶嗶聲」，原PO就口出髒話回應，並揺下車窗數度大罵黑車，「有人啦，嗶嘞，嗶三X」，「你沒看到人嗎，嗶嘞，不用讓人嗎？靠X」，但黑車仍無視，並自後方雙黃線超車揚而去。原PO憤而向警方檢舉黑車違規。

▲版主氣得口出髒話，也將違規車輛向警方提出檢舉。（圖／民眾提供）

對此，中壢警分局內壢派出所表示，有關民眾網PO一輛黑色自小客車於鐵路平交道超車之影片，將根據影片內容通知車主到案，依道交條例第54條1項3款舉發，可處1萬5000元以上，9萬元以下罰鍰並吊扣駕駛執照1年。警方呼籲汽機車駕駛人行車時，尤其是經過鐵路平交道時，應隨時注意車前狀況、禮讓行人，並理性駕車且切勿做出危險之駕駛行為。如遇到按喇叭，應保持冷靜切勿與對方再起衝突，以維自身及其他用路人的安全。