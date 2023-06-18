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老街嗨翻天！大溪區社區嘉年華踩街創意大賽三元社區奪冠

▲大溪區社區嘉年華踩街創意大賽

▲大溪區社區嘉年華踩街創意大賽三元社區奪冠。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

整個大溪老街嗨翻天！端午連假前的週六補班日，桃園市大溪區公所17日舉辦「112年水資源性平教育宣導暨社區嘉年華踩街創意大賽」，由熟悉老城區環境生態的大溪形象商圈發展協會承辦，共20個單位參與踩街活動，由展現活力＋創意十足的三元社區奪冠，一德社區和仁和社區，拿下亞軍和季軍。

▲大溪區社區嘉年華踩街創意大賽

大溪區公所表示，本次活動是桃園市升格後，大溪區公所首度舉辦社區嘉年華踩街活動，計有各社區發展協會、里辦公處、消防隊、大溪分局、清潔中隊、地政，還有原住民族頭目聯誼會及南興客庄代表隊等共20個單位參與踩街活動，最後會在中正公園相撲場安排水資源的保護與運用進行宣講之外，並由12個社區進行社區特色創意表演競賽。

▲大溪區社區嘉年華踩街創意大賽

今天踩街活動，各隊伍於大溪區中央路看台下三角公園先報到集合，然後沿著中央路-和平老街-登龍路-多目標體育館，參賽隊伍，想方法設展現創意＋活力，吸引許多民眾目光。

▲大溪區社區嘉年華踩街創意大賽

由於近年來，氣候異常，大溪區公所也期待透過本次活動，帶領民眾了解因應氣候變遷養成節約用水習慣。以具體環保行動及改變生活習慣，愛護自然生態，降低水環境污染負荷。

▲大溪區社區嘉年華踩街創意大賽

而性別平等所關注的，不只是出生時生理性別差異所造成的不平等，也包括性別各面向的實質平等，尊重多元性別特質及破除性別刻板印象等。本次活動以「社區嘉年華x水資源教育x性平」的形式，讓大家在享受嘉年華、表演與踩街的當下，帶領現場民眾認識不同的性別議題，並在寓教於樂中，看見差異而能尊重不同。

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