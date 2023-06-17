1滴水發N次電！　日月潭循環發電去年供近74萬家戶用電

▲明潭水力發電廠。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著炎炎夏日即將來臨，為了確保尖峰用電無虞，風景美麗的南投日月潭，每日也利用潭水落差搭配下游水庫發，白天透過光電存下近800萬度電，重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」。根據台電統計，光去年就發了30億度電，供應近74萬家戶用電。

台電指出，位於南投的日月潭除了是觀光勝地外，更是水力發電重鎮，透過潭水落差搭配下游水庫發電；其中，明潭、大觀2座電廠共10部機組，兼具抽水蓄能，可用白天光電存下近800萬度電，將電能大挪移，並重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」。

另外，明潭、大觀2座電廠快速反應的特性，更是夜晚用電與遭遇突發事故時的「護國神潭」，光去年就發了30億度電，等同供應近74萬個家戶年用電量。

台電表示，大觀電廠與明潭電廠抽蓄水力發電機組分別於1985年、1995年啟用，也是我國至今唯二的抽蓄電廠，其中，明潭目前仍為東南亞最大、全球指標性抽蓄電廠。

台電說明，不同於一般單純利用高低落差發電的傳統慣常、川流式水力發電，台電明潭、大觀電廠抽蓄機組同樣運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間超過300公尺的水位落差進行發電，但更具有進階版的「抽水蓄能」技能，可把發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複循環發電，「1滴水發N次電」。

台電指出，也因日月潭搭配抽蓄發電，每日潭水落差可達2公尺，過往水位落差時間主要會在因應白天用電尖峰的中午至下午之間，現在則可充分利用白天光電抽水至日月潭，再配合晚上用電放水發電，而透過流動，亦可避免優氧化，讓潭水更清澈美麗。

根據統計，水力發電2022年貢獻逾80億度電，除了日月潭抽蓄發電30.5億度居冠，大甲溪流域電廠讓一滴水連過5關、關關發電（德基、青山、谷關、天輪、馬鞍），也發出25.4億度。

台電表示，一直以來皆以「用水優先」，台電會在用水單位決定放水用量之後搭配發電規劃，台電僅調整發電時間最佳化，不浪費任何一滴水，後續也將持續投入水庫減淤、排洪改造與新建抽蓄水力等計畫，讓水資源利用最大化。