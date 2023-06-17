把139線當國道！機車騎士無視限速40竟飆破90　警15天抓570件

▲彰化警分局加強攔查取締139縣道的飆車行為。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導



隨著暑假即將開始，彰化警察分局為防制青少年利用暑期期間集結到139線耍帥、尬車及壓馬路等等危險駕駛，自6月1日起擴大139縣道肇事路段加強巡羅攔檢，短短半個月除了抓到多件改裝車及24人無照駕駛、另外取締570件超速行駛，還有機車騎士把139縣道當國道行駛，限速40竟飆破90。

彰化八卦山稜線縣道139線是中部地區知名的景觀公路，吸引許多重機車族前往遊玩，卻因山路彎道多，往往因超速或在過彎壓車失控等，警方分析常發生傷亡車禍，大多是超速、跨越雙黃線、過彎壓車等危險駕車行為，造成失控摔車自撞路樹、護欄，甚至衝入對向與來車碰撞。

▲彰化139縣道20K處18歲騎士撞路樹受傷。（圖／民眾提供，以下同）

5月16日深夜有兩少年共乘機車，行經139縣道螢光橋附近時，機車突然失控滑出車道，猛烈撞擊路樹，17歲少年卡進樹幹中胸部受到撞擊，當場無呼吸心跳，送醫仍不治；另外一名16歲少年則撞斷腿，身體多處擦挫傷。

暑假將屆，為了制止「飆風」，警方自本(6)月起祭出強力攔查，除例假日強化路檢外，平日亦增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音車輛加強稽查、取締，並結合彰化縣環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」，以打擊不法，維護交通安全與治安環境。

▲彰化139縣道2少年騎車1死1傷。

彰化分局統計，自6月1日加強139線勤務執法以來，至今已取締青少年無照駕駛24件、改裝變更車體違規11件、超速行駛570件，另外通報產生噪音車輛22部，將由環保局及監理站召回檢驗及裁罰。

彰化警察分局呼籲，父母應多加關心家中青少年，利用暑假期間從事正當休閒活動，參與危險駕車(飆車)一點都不熱血，甚至危及自身及用路人生命財產安全。並表示為遏止139線危險駕車歪風，警方將持續嚴正執法，從事危險駕車行為除依道路交通管理處罰條例最高可處3萬6千元罰鍰及吊銷駕照，亦觸犯刑法公共危險罪。