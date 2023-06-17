他爽被女舞者「下體撞臉」！下秒手臂直接反折　恐怖畫面曝

記者王佩翊／編譯

巴西一名男子日前到夜店觀賞18禁表演，幸運被抽上台與女舞者互動，他就這樣坐在舞台上，讓女舞者整個人橫跨在他身上，並用下體撞擊男子臉部，怎知女舞者一時沒控制好力道，當場導致男子手臂脫臼。事後女舞者的過激表演引發爭議，不過受傷的男觀眾則特意拍攝影片幫忙緩頰，稱自己只是脫臼，並無大礙，希望外界不要怪罪表演者。

27歲的卡米拉（Camila Silva）是一名女舞者，擁有姣好身材的她經常穿著性感服裝跳著熱情的舞步，擁有極高人氣。一名男觀眾日前去看她表演時，幸運被選上台與她互動，而這個特別的活動是要讓觀眾半坐在舞台上，由女舞者跨坐在身上，並使用下體用力撞擊男觀眾臉部，藉此達到激烈的舞台效果。

▲女舞者使用下體用力撞擊男觀眾臉部，藉此達到激烈的舞台效果。（圖／翻攝自推特@diretodomiolo，下同）



怎知當卡米拉一如往常地使用下體撞擊男觀眾的臉時，男子卻突然單手失去支撐往後倒。眾人這才發現，觀眾的手臂因為撞擊力道過於強大，因此手臂脫臼。工作人員隨即上前查看觀眾，並替他處理傷勢。

▲男觀眾當場手臂骨折。

事後卡米拉表示，每一位觀眾都是在熟知遊戲規則的情況下自願上台，並不會強迫觀眾上台接受這樣的互動，而自己已經表演類似項目長達10多年，從未使任何人受傷，這只是意外，而觀眾手臂沒有骨折，只是脫臼，已無大礙。

卡米拉隨後也在Instagram發出男觀眾手部包著三角巾的影片，男子說，「卡米拉不該受到指責，而我也感謝上帝沒有使我的手臂骨折。」