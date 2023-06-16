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竹市「幸福盒子」太性福！高中情侶穿制服上下狂搖　警方說話了

▲▼竹市「幸福盒子」太性福！49秒面對面搖動瘋傳　警證實有通報。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府後街停車場一處公共空間，被發現有男女學生在該處做出不雅舉動。（圖／新竹市政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

近日網路流傳一段影片，一對疑似未成年男女學生，穿著制服坐在新竹市政府後方的觀景平台，少男少女雖未裸露，但兩人激情親吻、面對面坐出搖動狀，讓附近民眾經過時覺得非常吃驚，感嘆「年輕人終究還是年輕人」。警方證實有民眾報案，但到場時並未發現有不雅情事。

位於府後街停車場出入口上方的公共空間的｢幸福盒子」與「微笑盒子｣是在林智堅市長時代、108年5月完工開箱，當時林智堅還稱該處是藝術品等級公共空間，且能帶來幸福微笑。

沒想到日前竟有疑似未成年學生，身穿制服在這個2樓公開的空間進行「性福」之事。路過民眾大吃一驚，還拿起手機隨手拍下，這段49秒面對面搖動親吻的畫面不斷在網路上瘋傳，引起討論，兩人不只面對面誇坐、搖動，期間男生甚至還將手伸進女生的裙子內不斷撫摸，雖未裸露，卻令人有諸多相像。

警方證實接獲報案，但是員警抵達現場時，只看到一對高中情侶在聊天，無不雅情事。不過，警方也表示，影片中兩人皆未裸露，也不構成妨害風化行為，但是在公共場所，還是呼籲大眾勿有越矩、不雅之舉，以免涉法。

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關鍵字：

幸福盒子微笑盒子

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