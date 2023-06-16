健保部分負擔預告期滿！新制有望7／1上路　調漲費用一次看

▲健保部分負擔預告期滿！5條意見「與條文無關」，7／1有望如期上路。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保部分負擔調整修正草案30天預告評論期今（16）日期滿，社保司表示，在預告期間共收到5件回應，但都是針對實質內容或給予文字建議，對於條文並無意見，新制應該會在7月1日如期公告上路。

社保司司長劉玉娟受訪時表示，此次預告評論期共收到5件回應，分別來自健保會委員、台灣醫院協會、醫改會等單位，多是站在便於民眾理解立場，建議修改部分文字，對條文並無意見。社保司會蒐集到的意見進行內部分析，看是否有疏漏，並檢查相關配套措施，「7月1日應該會如期公告。」

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衛生福利部5月17日預告健保門診藥品與急診部分負擔調整方案，門診藥品部分負擔在地區醫院及基層診所維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

▲健保部分負擔調整。（圖／健保署提供）

醫院所開立的慢性病連續處方箋，第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第2次以後調劑維持免收，另為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔；而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均按照基層診所收費方式收取。

為將大醫院急診資源保留給急重症病人，此次亦同時調整醫學中心及區域醫院急診部分負擔收費方式，依就醫院所層級別採定額方式收取；醫學中心調高為750元、區域醫院調高為400元，地區醫院和基層診所維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

此外，現行法定免部分負擔的民眾，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、三歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響；另為保障中低收入戶、持身心障礙證明民眾的就醫權益，亦不會受本次方案調整影響。