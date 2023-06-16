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政大將移除四維堂蔣中正遺像　蔣公銅像站也更名「好漢坡站」

▲▼政大將移除四維堂蔣中正遺像，蔣公銅像站也更名。（圖／取自政大學生會臉書）

▲政大將移除四維堂蔣中正遺像，蔣公銅像站也更名。（圖／取自政大學生會臉書，下同）

文／中央社

政治大學近年陸續修改校歌歌詞、遷移總圖書館內的蔣中正銅像，近日校內會議再通過學生提案，將移除四維堂內的「蔣中正遺像」，以及將校內公車站「蔣公銅像站」更名。

政大於民國16年在中國大陸南京創校（初名為中央黨務學校），負責訓練國民革命軍北伐期間需要的幹部人才，蔣中正是首任校長，在台復校後，有許多建築物以黨政人物命名，校內並有多座蔣中正銅像。

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隨著社會風氣轉變，政大學生屢有抗爭，校方於民國106年成立「檢討現行校歌委員會」，經校務會議投票後，將校歌「實行三民主義為吾黨的使命，建設中華民國是吾黨的責任」修改為「實踐民主法治是我們的使命，維護自由人權是我們的責任」，並採新舊版本並行。

另外，政大於107年經校務會議投票，決定遷移總圖書館中內的蔣中正坐像，但保留山上校區的騎馬像。

▲▼政大將移除四維堂蔣中正遺像，蔣公銅像站也更名。（圖／取自政大學生會臉書）

政大學生會昨天（本月15日晚間）在臉書粉絲團發文，說明在這學期的總務會議、學務會議中，依據「促進轉型正義條例」分別提出2項討論案，在師生代表審議後，都獲得通過。

其中，政大四維堂內的蔣中正遺像（死者生前的肖像），被學生代表認為並非以紀念榮譽校長為名，而是尊崇蔣中正統治者身分的展現，且屬於促轉條例所提到的「威權統治者象徵」。在學務會議中經由一番討論，最後以8票同意、6票不同意，通過撤除方案。但在移除之前，會保留影像存檔供大眾檢閱。

另外，政大山上的公車站名為「蔣公銅像」，但學生代表主張，公車站其實離蔣中正騎馬像有一段距離，反而離往返宿舍、俗稱「好漢坡」的長階梯入口比較近。總務會議中透過討論，決議在下學年更動校園公車班次和路線時，將站牌名稱改為「好漢坡站」。

中央社記者詢問政治大學校方，今天中午獲得簡短文字回應。校方表示，學校已經行文台北市公共運輸處，著手進行公車站名更改作業；至於四維堂的蔣公遺像移除後，則會轉移到圖書館內的校史館留存。

學生會指出，政大校內仍有許多以黨國要角命名的建築和畫像，例如四處可見的孫中山畫像，以及果夫樓、季陶樓等，都待後續討論。學生會認為，是否要繼續紀念這些黨國推手及面目模糊的「國父、先烈們」，這些問題並無標準答案，留待未來政大人乃至台灣社會思考。

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