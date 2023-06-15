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謠言又在傳！「台灣開始清理整頓LINE」　公司再度澄清

▲假訊息又開始瘋傳。（圖／翻攝LINE）

▲假訊息又開始瘋傳。（圖／翻攝LINE）

記者廖婕妤／台北報導

假訊息又開始亂傳！近期LINE長輩群又開始瘋傳「台灣開始清理整頓LINE，請大家不要發圖片和連結」，對此，LINE官方再度澄清，這則訊息並非事實，若用戶收到不確定的訊息，可利用「LINE訊息查證」官方帳號查證，並將求證後的資訊分享給親友。

近期LINE群組中再度瘋傳「明天早上3點至晚上7點，台灣網絡開始清理整頓LINE，所有族群都不要發圖片和鏈接，一但群被清理，群裡所有手機號都將被控，很麻煩，望相互轉告。早安、問候的圖片不要發，明天休息一天，請幫忙轉發發分享出去。」訊息，不少民眾信以為真。

對此，LINE官方表示，這則訊息並非事實，台灣事實查核中心已於 2020年6月查證並澄清。若用戶收到不確定的網路訊息，歡迎多加利用 「LINE訊息查證」 官方帳號，向國際認證的專業事實查核組織求證。也歡迎用戶將求證後的訊息轉傳分享給親友。

事實上，這樣的假訊息2019年起就已多次在LINE上面流傳，LINE台灣公司也多次回應，此為不實傳言，每隔一段時間便會在網路上流傳，呼籲大家不要再受騙上當。眼尖民眾也發現，LINE群組傳的文中寫的是「網絡」，但網絡是大陸用語，台灣應該是用「網路」，很明顯有問題。

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