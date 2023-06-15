快訊／輔英科大2女大生墜樓！「1人宣告不治」　1仍在搶救中

▲高雄市某大學2名女學生墜樓，送醫搶救後宣告不治。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者吳世龍、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

位於高雄市的輔英科技大學15日上午驚傳學生墜樓事件！2名女學生墜落後肢體變形，均失去呼吸心跳。警消人員獲報後趕赴現場，隨即將人送醫急救。經搶救過後，其中一名女大生仍因傷勢過重宣告不治，另一人仍在急救中。至於詳細墜樓原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

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