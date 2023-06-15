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酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千下場慘了

胸部,內衣,胸罩。（圖／pixabay）

▲賴男偷拍喝醉學姐的胸部，事後向同學兜售。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台中一名女大生小方（化名）2020年9月1日借住學弟賴男家，她當天酒後露出胸部，被賴男偷拍多張露臉、露點照片，賴男隔了1年多拿照片向吳姓學弟兜售，最後吳男沒有購買，並轉告小方讓全案曝光。台中地院依竊錄他人身體隱私部位罪、販賣竊錄之他人身體隱私部位內容未遂罪判賴男7月徒刑，得易科罰金21萬元。

根據判決書內容，小方當時和賴男一起喝冰火，喝醉後就昏睡，但感覺到衣服被拉起，隔天醒來衣著是正常的，當時不知道被拍了裸照。

賴男2022年5月用臉書帳號「Jack Chen」傳訊息給吳男，詢問「你願不願意花錢買認識的人裸照，你一定認識的某個女生」、「有沒有興趣」、「有D的水準」、「露點一張不露臉1000，我花了不少功夫…應該不會太貴吧」、「露下面一張的話再加2000共4000，露臉露奶一張，露奶一張，下面不露臉一張」、「學姊很難拍，我已經盡力了」等。

最後吳男無意購買，並轉告小方此事，小方報警後，警方同年10月17日到賴男住處搜索，將照片等證物查扣，賴男則辯稱他只是想試探吳男是否喜歡小方，沒有真的要販售裸照，否則大可匿名在網路賣。

台中地院法官認為，賴男當時和吳男的對話已經談定照片內容及金額，可見已著手販賣，但考慮販售未遂，依據竊錄他人身體隱私部位罪、販賣竊錄之他人身體隱私部位內容未遂罪，判處賴男各3月、6月徒刑，合併執行7月，得易科罰金21萬元，可上訴。

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