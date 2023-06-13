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日方拍到共軍新機型　日媒研判為運-9DZ

▲▼日本防衛省8日公布首度拍到一架不同以往的共軍運-9機型，日本軍事記者高橋浩祐13日撰文指應是中國空軍最先進的電子偵察機運-9DZ。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

▲日本防衛省8日公布首度拍到一架不同以往的共軍運-9機型，日本軍事記者高橋浩祐13日撰文指應是中國空軍最先進的電子偵察機運-9DZ。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部） 

文／中央社

日本防衛省6月8日公布首度拍到一架不同以往的共軍運-9機型，日本軍事記者高橋浩祐今天撰文指應是中國空軍最先進的電子偵察機運-9DZ，當時可能正偵察日美法聯合演習。

防衛省6月8日公布一架共軍運-9飛越沖繩縣南方太平洋上方空域，航空自衛隊戰機緊急升空因應，並說明這是首度確認到不同以往的運-9機型。

高橋表示，這次被防衛省首度拍到的機型，是中國空軍最先進的電子偵察機運-9DZ，外界第一次得知是在2017年時被衛星拍到，中國方面在2019年對外公布這個機型。

運-9DZ是中國陝西飛機工業公司製造的多功能中型運輸機運-9的諸多衍生型號之一，也被稱為高新-12號（GX-12）。

從照片來看，運-9DZ機腹看似較運-9來得膨脹。高橋說，根據海內外中國軍事專家所言，運-9DZ配備新型感應器及通訊系統。

▲▼日本防衛省8日公布首度拍到一架不同以往的共軍運-9機型，日本軍事記者高橋浩祐13日撰文指應是中國空軍最先進的電子偵察機運-9DZ。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

▲日本防衛省公布的解放軍運-9DZ飛行路徑。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

從防衛省公布的飛行路徑圖來看，這架運-9DZ在6月8日飛越台灣跟菲律賓間的巴士海峽後，在台灣東方太平洋上空盤旋，之後再往巴士海峽原路飛返。

至於6月8日當天目的，高橋指出日美法聯合演習正好是6月7日到10日間在沖繩東方海域到東海間舉行，包括美國海軍核動力航艦雷根號（USS Ronald Reagan, CVN 76）、尼米茲號（USS Nimitz, CVN 68）及海上自衛隊護衛艦出雲號在內共12艘艦艇參與。

因此，高橋認為，中國軍方為對在台灣東方太平洋海域實施聯合演習的日美法情蒐、警監及偵察，所以派出新型電偵機運-9DZ。

高橋還說有專家認為，運-9DZ距日美法聯合訓練所在海域可能不到500公里。

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