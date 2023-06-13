「少1台看周星馳了！」傳衛視中文台、電影台退出台灣　電視粉驚訝

▲周星馳。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「迪士尼頻道」今年初已宣布停播，今（13）日則傳出衛視中文台、衛視電影台等多個頻道將退出台灣市場。對此，迪士尼在台總部雖尚未正式回應，但已引起不少網友討論，「GG阿兩沒了」、「很愛衛視中文台的劇耶」。

據了解，Disney今早與NCC說明9月底會先結束旗下3個頻道，其餘頻道包含衛視中文台、衛視電影台與星衛娛樂台等，預計在今年12月底結束，至於Disney+及院線、內容買賣會持續運營。不過針對此消息，迪士尼在台總部暫時未回應。

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不少網友得知後，都在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言直呼，「我的周星馳」、「一袋女王要去哪裡播出」、「衛視常常播星爺的電影」、「少一台看周星馳了」、「我要看烏龍派出所啦」、「少數能看的第四台節目又少了好多好多台了」、「完了，經典港片看不到」、「我的唐伯虎點秋香要沒了，出生看到30歲，終於要結束了」、「兩津勘吉沒了」。

但也有網友回應，「有什麼奇怪的嗎？第四台已經逐漸被網路電視盒取代了」、「想想我已經3年沒看過電視了」、「真的可以退第四台了」、「有了智慧型手機很少看了，被取代」、「沒差啦！很久沒看國內的第四台囉」、「反正就那幾台重播再重播」、「只有那幾個片子在播，應該沒差吧」。