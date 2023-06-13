【廣編】江振誠代言桂格無糖養氣人蔘　40歲後維持最佳狀態迎接挑戰

【廣編特輯】

圖、文／桂格提供

「桂格無添加糖養氣人蔘」是市面第一瓶無添加糖人蔘飲，100%純淨無添加，深得消費者喜愛！桂格12日更正式宣布由國際級名廚江振誠出任代言人，米其林星級名廚親身鑑賞榮獲世界品質金獎（Monde Selection） 及100%無添加純淨雙驗證（A.A. Clean Label及台灣慈悅100%無添加）的桂格無添加糖養氣人蔘，大讚自然回甘、順口好喝。江振誠也分享自己身為40世代，想做的事很多，但更需要好精神、專注力來作為後盾；他透露飲用「桂格無添加糖養氣人蔘」，就像「每天的定心式」，讓自己用更好的狀態完成工作、生活每件想做的事！

桂格無糖養氣人蔘是市面第一瓶無添加糖人蔘飲，且是專為國人研發的養氣平衡配方，嚴選整支人蔘，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，搭配蓮子、百合調合不燥熱，溫潤少負擔為日常保健首選。桂格做為人蔘第一品牌，以獨家恆溫定時工法，能完整萃取人蔘皂苷精華，聞起來有人蔘淡淡清香，一入口更能品嚐到人蔘風味，順口好喝、自然回甘。「桂格無添加糖養氣人蔘」為上班白領族每日保健首選，隨時隨地穩固精氣神，提供好精神與專注力，成為每天的定心式。

江振誠代言桂格無添加糖養氣人蔘花絮精華影片：https://reurl.cc/zYrl57