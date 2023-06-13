KTV歡唱涉熊抱摸胸女同學　宜蘭消防員三點聲明：絕無性騷

▲涉騷擾案，宜蘭廖姓消防員聲明是不實指控。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭廖姓消防員上月與一群受訓同學到KTV歡唱，席間疑熊抱女消防員胸部，挨告性騷擾；廖男13日聲明說，絕無做出性騷擾事件，倘日後調查他人有涉及對他不實指控，傷及他名譽，他不排除提出民、刑事之告訴。宜蘭消防局表示，已要求當日飲宴同仁返局接受調查，釐清真相，並將調查結果一併移送司法單位偵辦，並尊重司法公正調查，期能保障當事人之相關法益，勿枉勿縱，嚴懲行為人，營造一個性別安全的環境。

受訓期間挨告性騷擾的宜蘭消防局廖姓消防員聲明如下：

「本人廖〇〇，現職宜蘭縣政府消防局，於民國112年5月31日，在新北市林口區超級巨星KTV，遭他人指控涉及性騷擾案件，本人于此嚴正聲明如下:

一、 本人絕無做出上開性騷擾事件，並同意接受公平、公正、公開之司法及行政調查。

二、 現輿論常有「未審先判」之情節，本人再次聲明絕無涉及性騷擾事件，望社會輿論還本人之清白。

三、 倘日後調查他人有涉及對本人不實指控，傷及本人名譽，本人不排除提出民、刑事之告訴。」

高級救護技術員訓練，發生疑似行為不當騷擾案件，宜蘭消防局表示，訓練期程為2023年4月10日至12月20日，委由新北市政府消防局緊急救護訓練中心辦理，有關訓練期間相關事宜委由新北市政府消防局負責。

經查本案發生時間為休假時段，且已由新北市政府消防局著手調查。而該局已要求當日飲宴同仁返局接受調查，以釐清真相，並將調查結果一併移送司法單位偵辦，消防局尊重司法公正調查，期能保障當事人之相關法益，勿枉勿縱，嚴懲行為人，營造一個性別安全的環境。