Faye慘了！　誣告恩師陳建寧偽造簽名遭起訴

▲F.I.R女主唱Faye(飛)涉嫌誣告恩師陳建寧(右)遭起訴。（資料照／翻攝自F.I.R臉書）

記者劉昌松／台北報導

2018年解散的《F.I.R.飛兒樂團》，原因之一是前女主唱Faye（詹雯婷），懷疑遭恩師陳建寧偽造簽名和華研簽約，控告陳與華研董事、總經理涉嫌偽造文書，但因刑事局鑑定筆跡，認為飛兒的確有在具授權談判性質的履約保證書上簽名，原本檢察官認為雙方可能對授權演藝範圍有誤會，處分不起訴，案經高檢署發回續查，台北地檢署13日依誣告罪起訴Faye。

《F.I.R.》2004年成立出道，團名取自主唱Faye（飛、詹雯婷）、吉他手REAL （阿沁、黃漢青）、鍵盤手IAN（陳建寧）3名團員的英文名組合，首張專輯就以《Lydia》爆紅，但2015年加盟華研唱片後突然就沒了消息，直到2017年底爆出團員內鬨，傳出Faye已退團，鬧得沸沸揚揚。

原來爭執原因在於，飛認為自己並未同意和華研簽約，卻遭陳建寧偽造簽名，控告陳建寧和華研董事長呂燕清、總經理何燕玲，偽造文書，陳建寧則反控飛涉嫌妨害名譽、誣告。

檢察官為釐清雙方爭執始末，曾傳喚第3名團員阿沁出庭作證，並將文件送請專業單位鑑定，結果發現飛確實有在同意授權簽約的「保證書」上簽名，當時檢察官認為「保證書」並不完全代表「簽約」，雙方可能在授權議約的交涉過程中產生誤會。

加上陳建寧也說過，「飛容易忘這忘那」，可見飛也沒有誣告的犯意，因此在2021年間首度偵查時，以罪嫌不足等理由，處分這起《F.I.R.》師徒互控案不起訴。但經高檢署再議發回後，檢察官認為Faye明知自己同意陳建寧去簽署演藝契約，卻否認否授權，因此依誣告罪起訴Faye。