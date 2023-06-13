快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

▲霧峰分局傳出一名偵查隊小隊長涉貪。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿、許權毅、莊智勝／台中報導

台中市霧峰分局驚傳貪污案！偵查隊一名年約50歲的劉姓小隊長昨（12）日下午在辦公室當眾被檢方帶走，檢方還帶著憲兵隊前往辦公室搜索，之後再帶著劉返回住家搜索，隨後便被檢方帶回。經檢方漏夜偵訊後，向台中地院依貪污、洩密罪嫌聲押。今（13）日法院裁准羈押禁見。

初步了解，劉姓小隊長今年5月中偵辦一起毒品案，帶隊前往搜索大麻毒販，不過卻無功而返。警方向上溯源實施跟監蒐證時，發現嫌犯疑似預知警方行動而有所防備，懷疑有內鬼洩密，經向分局向承辦檢察官報告，檢方指示不法部分另案秘密調查。

全案經檢察官指揮內政部警政署政風室、台中市政府警察局督察室、政風室、及霧峰分局進行蒐證調查，發現劉員涉有嫌疑，因此於12日由檢察官帶領專案小組成員，於劉員住處、使用車輛、辦公處所實施搜索，並查扣相關證物，全案經檢察官複訊後聲請羈押禁見，今早法院裁准。

在劉員遭羈押後，霧峰分局也依法予以停職處分，後續將追究相關人員考監責任。據悉，劉姓小隊長從警30餘年，從基層開始做起，過去做事相當認真盡責，去年還在台南破獲200公斤的毒品安非他命，此次行為令人費解。