　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲霧峰分局傳出一名偵查隊小隊長涉貪。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿、許權毅、莊智勝／台中報導

台中市霧峰分局驚傳貪污案！偵查隊一名年約50歲的劉姓小隊長昨（12）日下午在辦公室當眾被檢方帶走，檢方還帶著憲兵隊前往辦公室搜索，之後再帶著劉返回住家搜索，隨後便被檢方帶回。經檢方漏夜偵訊後，向台中地院依貪污、洩密罪嫌聲押。今（13）日法院裁准羈押禁見。

初步了解，劉姓小隊長今年5月中偵辦一起毒品案，帶隊前往搜索大麻毒販，不過卻無功而返。警方向上溯源實施跟監蒐證時，發現嫌犯疑似預知警方行動而有所防備，懷疑有內鬼洩密，經向分局向承辦檢察官報告，檢方指示不法部分另案秘密調查。

全案經檢察官指揮內政部警政署政風室、台中市政府警察局督察室、政風室、及霧峰分局進行蒐證調查，發現劉員涉有嫌疑，因此於12日由檢察官帶領專案小組成員，於劉員住處、使用車輛、辦公處所實施搜索，並查扣相關證物，全案經檢察官複訊後聲請羈押禁見，今早法院裁准。

在劉員遭羈押後，霧峰分局也依法予以停職處分，後續將追究相關人員考監責任。據悉，劉姓小隊長從警30餘年，從基層開始做起，過去做事相當認真盡責，去年還在台南破獲200公斤的毒品安非他命，此次行為令人費解。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「攔住大谷硬訪」TVBS女記者終於道歉！噤聲2週：真的做錯了
快訊／當眾被帶走！霧峰分局小隊長涉貪　羈押禁見
張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴
「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光
搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！私下零互動　乖乖排隊畫面全被拍
女爬玉山「攀上登山口石碑」！照片被罵翻：是大忌　玉管處回應了
價錢可能只剩台灣一半…宏都拉斯總統親自推銷　中國點頭買白蝦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

女通緝犯被捕「愛犬派出所落跑」　告警索賠10萬1原因輸了

女組長害跳樓、男校長帶頭歧視　公家機關爆霸凌

電梯色男1招偷拍櫃姐裙底　被抓包下場曝光

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

放陸客無證入澎湖吃美食　海巡副所長「小心別被抓到」火速遭拔官

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

朱學恒認錯18秒音檔曝！鍾沛君哽咽批：毫無悔意

媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

女通緝犯被捕「愛犬派出所落跑」　告警索賠10萬1原因輸了

女組長害跳樓、男校長帶頭歧視　公家機關爆霸凌

電梯色男1招偷拍櫃姐裙底　被抓包下場曝光

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

放陸客無證入澎湖吃美食　海巡副所長「小心別被抓到」火速遭拔官

萬株桃花海！桃園「桃金孃節」6／18登場　250支傘海、接駁一次看

媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉！噤聲2週：真的做錯了

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

「HONDA CR-V新年式」美開賣！折合新台幣90萬　台灣國產今年見

杭州亞運賽前的台灣身影　她率團隊集齊19屆火炬：感覺很不真實

張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

台選秀《全能歌手》遭疑「內定3罪狀」！　怒：放一堆簽約藝人去比

監視到一半突摔跤劈腿　黑貓艱難撐竿媽笑翻XD

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

獨／神明也不能阻擋黑令旗　冤主有正當理由索命

即／駕瑞典坦克撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

即／暴雨炸不停！高雄前鎮水淹「半個輪胎高」

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

更多熱門

相關新聞

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

台中市霧峰分局傳出涉貪案！偵查隊一名年約50歲的劉姓小隊長今（12）日下午在辦公室當眾被檢方帶走，檢方還帶著憲兵隊前往辦公室搜索，之後再帶著劉返回住家搜索，之後便被檢方帶回，檢方漏夜偵訊，並向台中地院聲押。

空調用電大戶怎麼省？台電這樣教

空調用電大戶怎麼省？台電這樣教

678萬BMW撞爛了！逆向詭衝燈桿慘破相

678萬BMW撞爛了！逆向詭衝燈桿慘破相

24F掉鋼筋險砸死人！工地主任道歉了

24F掉鋼筋險砸死人！工地主任道歉了

驚悚片！工地2鋼筋「24F掉下」…隔壁保全險遭爆頭

驚悚片！工地2鋼筋「24F掉下」…隔壁保全險遭爆頭

關鍵字：

台中霧峰分局偵查隊貪污

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面