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包機復航有望！近年最大規模　港30家旅行社67業者花蓮踩線

▲香港30多家旅行社共67位業者至花蓮踩線，是近年來規模最大的香港旅行業者考察團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

香港30多家旅行社共67位業者至花蓮踩線，是近年來規模最大的香港旅行業者考察團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國境解封旅遊市場回溫，花蓮繼2月份邀請新加坡、馬來西亞20家旅行業者至花蓮參訪，11日更迎接來自香港華商旅遊協會的30多家組團社共67位業者至花蓮踩線，是近年來規模最大的香港旅行業者考察團；而花蓮縣則有旅宿行及伴手禮業者近30位參與媒合交流。

花蓮縣政府除了向香港旅行業者們介紹包機直飛獎助及帶客獎勵措施外，代理秘書長饒忠更親自出席接待考察團一行人，並安排迎賓晚宴與花蓮觀光業者互相交流，香港華商旅遊同業們表示將協助推動花蓮與香港之間包機復航，讓香港遊客們也能感受到花蓮永續旅遊及「慢、精品」觀光特色。

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花蓮縣政府代理秘書長饒忠表示，縣長徐榛蔚積極推動「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，香港跟花蓮之間在2016年底至2018年10月期間曾有包機直飛定期航班，2017年間更曾達到周一至周日每天都有班機往返，載客率高達9成。隨著疫情結束警戒，花蓮縣政府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至114年，使業者能獲得挹注，以包機直飛的及門運輸方式，直接抵達花蓮展開遊程。

▲香港30多家旅行社共67位業者至花蓮踩線，是近年來規模最大的香港旅行業者考察團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府代理秘書長饒忠（右）除了歡迎貴賓抵花參訪，更表達期盼兩地能恢復直航。

饒忠除了歡迎香港華商旅遊協會的貴賓抵花參訪，更表達民眾深切期盼兩地能恢復直航，加強港台之間在旅遊、文化與藝術方面的交流，共同拓展觀光市場，深化港台情誼。

香港華商旅遊協會自1972年成立至今已逾50年，會員公司超過500間，是香港旅遊社全體業者組成的「香港旅遊業議會」下轄規模最大的協會，本次由協會主席、副主席、名譽會長等全體幹部及會員旅行社共67人到宜蘭、花蓮進行4天3夜的景點考察，並於6月11日至12日到訪花蓮，參訪包括太魯閣、七星潭、布洛灣遊憩區等熱門景點。

花蓮縣政府觀光處指出，本次是花蓮香港兩地旅遊業界歷年來規模最盛大的一次踩線交流，共計有30多家香港旅行社共67位業者代表進行在花蓮進行兩天一夜遊，行間參觀太魯閣、七星潭、布洛灣遊憩區、松園別館、鐵道文化園區等熱門景點，並於6月11日晚間與花蓮縣觀光協會、旅行公會、各旅館及民宿協會及觀光相關協會代表與業者近30位進行餐敘。

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