空姐在「五星飯店門前跌一跤」求償1844萬元　判決出爐

▲美聯空姐在五星級飯店門口摔了一跤，求償1844萬元，最後獲賠44萬4995元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

美國聯合航空一名田姓空服員飛到台北，入住與公司簽約的五星級飯店，晚間穿著細高跟鞋步出飯店時，因門口紅地毯和車道之間有高低落差，害她踩空摔倒在地受傷，暫時無法工作，怒對業者提告求償1844萬元。台北地院審理，認為飯店業者沒在地毯邊緣放置警示標誌，確有過失，判賠44萬4995元，全案還可上訴。

田女主張，她在美國聯合航空擔任空服員，2018年10月30日晚間她入住與美聯簽約的五星級飯店，不料當她步出飯店大廳想去逛夜市時，因天雨路滑，飯店門外燈光又昏暗，害她沒注意到地面高低落差，跌了一跤，導致她肩膀、手腕、膝蓋及腳板等多處都受傷，就醫後走路和拿東西時仍要忍受疼痛，生活品質受到嚴重影響。

田女表示，她多次向業者協商都未獲得善意回應，她從摔倒隔天到去年1月25日止都無法工作，要求償損失薪資美金37萬餘元(台幣約1137萬)、醫療費3萬5465元、喪失勞動能力的損害100萬元、精神撫慰金300萬元，另還有飯店未能提供安全服務，顯有過失，再求償懲罰性賠償金300萬元，共要飯店業者賠1844萬餘元。

飯店業者則認為，大廳門口天花板處有數十個崁燈及兩處弧狀大面積燈具，夜間往來車輛也有車燈，整體視野明亮。且步道上鋪有醒目的紅地毯，兼具提醒和止滑的效果，較低處則屬車輛迴轉道，地板使用材質與門口處明顯不同，能讓客人分辨高低差，門口至少會安排1名服務人員協助客人，他們在安全性上並無疏失。且當日田女穿著細高跟鞋，拿著手機未專注行走，導致跌倒，也有過失。

法官查看監視器畫面，田女當天平視看著前方車道車輛，難以注意紅色地毯邊緣有高低落差，業者無法因地面使用材質不同，就認為往來的顧客都可以注意到地上有高低差，且業者也未在地毯邊緣放置警示標誌，已不符合專業水準可合理期待的安全性，田女求償合理。

法官查看田女就醫紀錄，發現她進行深度心理治療、看中醫等醫療行為，難認與她跌倒傷勢有關，醫療費上判准復健花費200元。而田女摔倒後，隔日起約4周內無法從事空服員工作，依總時數1801小時、時薪為美金36.04美元計算，換算應賠償台幣14萬4795元，另加上撫慰金10萬元及懲罰性違約金20萬元，其餘請求駁回，共應賠償田女44萬4995元，全案還可上訴。