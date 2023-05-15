研究：腿細罹糖尿病、高血壓比腿粗高2倍　關鍵看1部位

記者黃翊婷／綜合報導

過去民眾聽到「腿粗」可能會聯想到不健康，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，根據研究，其實腿細的人發生糖尿病、高血壓、心臟病、癌症的比例，是腿粗的人的兩倍，關鍵在於內臟脂肪，「油堆在大腿比堆在肚子好」，但也不代表腿越粗就是越好，大腿圍小於46公分或大於60公分都是比較不健康的。

▲腿細的人不一定比腿粗的人健康。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文無關。）

陳榮堅在臉書「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地」以及個人網站發文表示，過去民眾可能以為腿粗比較不健康，但美國期刊、英國牛津大學以及中國都有相關研究發現，「腿細的人發生糖尿病、高血壓、心臟病、癌症的比例是腿粗的人的兩倍。」

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陳榮堅接著解釋，四肢纖細只胖肚子其實暗藏健康風險，曾有一對母女前來減重門診求醫，兩人的BMI值皆為45，媽媽四肢較粗，女兒四肢纖細，經檢查發現媽媽什麼疾病都沒有，年僅20歲的女兒卻有糖尿病前期跟高血壓，「油堆在大腿比堆在肚子好，內臟旁邊包圍的脂肪量越大的時候，發生代謝性疾病、心臟病的比例越高」，綜合東西方研究，不論男女，若大腿圍小於46公分或大於60公分，都是比較不健康的。

國健署也表示，有些人體重、腰圍都正常，肚子看起來卻很大，代表脂肪開始囤積在腹部，這是身體的警訊，若不注意，恐怕會引發代謝症候群，一般男性的腰圍應小於90公分（約35吋），女性則應小於80公分（約31吋）。

國健署指出，脂肪依照堆積部位不同可以分為「內臟脂肪」和「皮下脂肪」，每個人在胚胎期便決定兩者比例不同，因此造就不同的體態與代謝程度，內臟脂肪最容易觀察的表徵是腰圍大小，過多會導致腹部肥胖，也就是腰圍過粗，而且內臟脂肪活性大，會釋出游離脂肪酸，流入肝臟會導致胰島素阻抗，進而增加罹患糖尿病和其他代謝性疾病的機率。