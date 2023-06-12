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社會 社會焦點 保障人權

板橋私幼餵藥案　新北檢：已採集毛髮將鑑定

文／中央社

板橋某私幼疑餵藥案餘波盪漾，新北市長侯友宜11日晚間再度與幼生家長座談並希望檢方能採檢毛髮；新北地檢署也對毛髮採檢一事表示，已陸續主動採集幼童毛髮，並聯繫權威機構鑑定。

▲新北私幼餵藥案，侯友宜晚間二度閉門見家長。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜11日晚間二度閉門見家長。（圖／記者鄭佩玟攝）

侯友宜在11日晚間第2次和私幼疑餵藥案家長進行座談會，新北市政府衛生局長陳潤秋會後表示，會中針對家長所關心的毛髮檢驗，將請示檢方把需要檢驗的名單交給檢調，以協助採檢。

據了解，侯友宜在會中表示，這段時間一直在麻煩檢察官趕快釐清案情，憑良心說，他沒有辦法做醫學判斷，檢察官也要請教醫療專家。

他也談到自己道歉不是為了真相與否，是因為撤銷幼兒園立案，讓家屬每個人都恐慌，處理上還是不夠周延，大家最在乎孩子健康，未來醫療追蹤的真相要靠檢察官請專家來判讀。

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▼▲新北某幼兒園餵藥案持續延燒，圖為園長日前接受檢警調查的畫面。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

侯友宜指出，毛髮採檢是大家最在意的，他也希望檢察官最好能採檢毛髮，送到檢方認可的醫院，讓它具有法律作用。

侯友宜還說，做好孩子的照顧，做專案長期追蹤，隨時關心孩子的成長，現在外面資訊很混亂，但他不會特別去做反駁，他最在意的是趕快釐清真相，讓家長安心，若大家有意願開第3次座談會，自己很樂意參與。

對於市府提毛髮採檢一事，新北檢回應，與犯罪事實有關的相關事證，檢警都會積極調查釐清。

新北檢表示，幼童檢體檢驗部分，地檢署已經陸續主動採集幼童毛髮，並聯繫權威鑑定機構鑑定。另行政機關得本於權責為一定的調查處理，此部分屬行政權的行使，新北檢不便評論。

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