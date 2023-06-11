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社會 社會焦點 保障人權

天母停車場「黑洞吃人」6歲童一秒消失　爸媽目睹兒險遭污水滅頂

記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導

台北市天母停車場10日下午發生一起驚悚意外，一對夫妻帶著6歲孩子出門，怎料孩子才剛下車，就掉進1.8公尺的孔洞內，險些滅頂，所幸家長很快將人救起，才未釀成憾事。業者解釋，因為人孔蓋破損，又適逢假日無法取得料件，才先以紐澤西護欄隔絕。

當時夫妻倆在士林1號停車場停好車，後座6歲兒子馬上開門下車，沒想到才往前走沒幾步，就突然掉進地上的坑洞。爸媽下車後找不到人，循聲發現孩子掉到洞裡，嚇得趕緊推開護欄，緊急將人拉出。

▲▼天母停車場「黑洞吃人」6歲童一秒消失　爸媽目睹兒險遭污水滅頂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲男童一路向前走，不料下秒跌入洞內。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於男童身高僅120公分，在地下汙水池險些滅頂，好在夫妻倆及時發現，合力將孩子救出，否則後果不堪設想。不過，孩子被救起後全身溼透，傷痕累累，且受到極大驚嚇，口中不斷複述「我很害怕」，讓家長很心疼。

業者表示，人孔蓋本來有個小洞，但隨著車輛來回輾壓，9日破洞愈來愈大，偏偏適逢假日，調不到新的料件修復，所以才先放紐澤西護欄警示。不過，家長認為，這種護欄一隻手就能輕易推開，防護措施顯然不足。

對此，台北市停管處表示，未來若有類似人孔蓋損壞情形，會強力要求業者使用固定、無法輕易移動的示警設施，目前已和家長聯繫，將持續關注男童狀況，以處理賠償事宜。

▼爸爸聞聲上前推開護欄，查看兒子狀況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼天母停車場「黑洞吃人」6歲童一秒消失　爸媽目睹兒險遭污水滅頂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

 

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