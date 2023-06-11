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太陽花學運發言人控遭性侵　前波蘭駐台外交官回應了

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

政壇＃MeToo持續延燒，外交圈也陸續爆出性醜聞，曾任太陽花學運發言人的賴姓女子10日晚間在臉書發文，控訴去年9月遭到時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś）在其家中性侵。不過，李波透過推特發文否認，指該案已經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定，認定指控不成立。但賴姓女子今天上午發文續指：「說謊」。

賴姓女子在文中提到，事件發生之初，她花了20分鐘用英文解釋「這跟你好不好沒有關係、跟我保不保守、有沒有喜歡的人沒關係」，20分鐘後這輩子的體能訓練通通沒有派上用場，只剩下勸導，甚至央求「求求你，我們可以繼續當朋友，你是我回台灣後第一個認識的新朋友」，並且腦中不斷在想：「為什麼、他不是外交官嗎、聽不懂英文嗎、我說的話有這麼複雜嗎？」

賴姓女子回憶，當時曾阻止稱「我們當一輩子的朋友，不要這樣，你不要再過來了」，但對方仍用雙臂擒抱住她的身體，之後她僅能喃喃自語幾次不要，就無能為力，「我沒有尖叫、沒有哭、沒有踢也沒有攻擊，我也沒有跑，我留下來」，後來她到客廳傳訊給當晚一同喝酒的朋友安慰稱自己沒事，要對方不要擔心，沒想到這幾句話後來被當成訴訟證據。

賴姓女子指出，事後李波的太太還曾抱著小孩到她辦公室，要求不可以將此事鬧上新聞，並指著自己的小孩說：「他是無辜的，他不可以當罪犯的兒子」。她表示，李波剝奪了自己對這世界的信任，對公共事務的熱情，「旅德4年，我對自己的身體焦慮、對人際互動的界線慢慢鬆解。我長成了自己安心接受的樣子。這些在我回台灣後兩週就被奪走了。人生斷裂成『那件事之前』跟『那件事之後』。現在，我得從頭來過」。

對此，李波昨天晚間透過推特回應，「關於本人與賴小姐於個人臉書頁面張貼的案件，我想點出本件已經經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定認定指控不成立。而我同時也想說明，賴小姐在過程中向我要求250萬元台幣的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成對我的誹謗。最後我再次強調，我並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中我跟一般台灣國民適用相同的程序。為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論」。

不過，賴姓女子今天上午再度透過臉書發文表示：「說謊。我沒有」，以此回應李波指控要求250萬元和解條件等內容。

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