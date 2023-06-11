「聖嬰現象」來襲！詭異天氣恐影響到2024　氣象專家說話了

▲聖嬰現象加劇極端氣候。圖為歐洲熱浪來襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）科學家近日宣布，歷經數月觀測，確認「聖嬰現象」（El Nino）已正式發生，估計到冬季時影響會逐漸增強，且可能會持續到2024年。對此，氣象專家賈新興10日晚間也發表看法，他認為聖嬰現象是在「萌芽中」。

賈新興發文表示，美國氣候中心說「聖嬰現象上場了」，但根據定義和實際資料，雖然最近一週nino3.4指標達到0.8了，但根據聖嬰現象的定義，需要nino3.4季節平均連續5個季度都超過0.5才可說是聖嬰現象。參考聖嬰的預報顯示，今年冬季有超過7成以上的機率會出現一個聖嬰現象，「所以我會說，聖嬰現象萌芽中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國科學家宣布聖嬰現象已發生。（圖／NOAA）



「聖嬰現象」指的是赤道附近太平洋中部與東部海水溫度高於平均值的一種自然現象，通常每隔2到7年就會發生一次，會對全球氣候帶來影響。另外依照聖嬰現象的強度不同，可能會讓全球某些地區發生強降雨或乾旱的風險增加，也可能使氣溫飆破新高，特別是在氣溫已經高於平均值的地區。

當聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。依賴農業與漁業的國家，特別是太平洋附近的開發中國家，受到的影響最大。

一般認為聖嬰現象已出現了幾千年，自1900年以來至少發生了30起聖嬰事件，其中1982到1983年、1997到1998年以及2014到2016年是記載以來現象發生最強烈的時間。