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男友喊「大一點更好看」　爆乳辣模提臀竟中風！爆併發症死亡

▲▼ 辣媽提臀3年後中風而死。（圖／翻攝自IG）

▲ 莉吉婭接受提臀3年後死於併發症。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名辣模在男友建議下接受提臀手術，沒想到術後3年出現併發症，填充物擴散到全身，儘管花費3個月時間取出，仍因此引發中風，近日傳出死訊，留下2個年幼的孩子。

根據《鏡報》，40歲女子莉吉婭（Lygia Fazio）從事模特兒工作，在IG擁有近百萬粉絲，3年前接受提臀手術，注射工業用矽膠（industrial silicone）及聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，俗稱壓克力），只因當時的男友希望她的臀部更加豐滿，沒想到3年後因填充物引發併發症。

填充物擴散到莉吉婭全身，必須住院治療，儘管花了3個月將填充物取出後出院，上月仍因此中風，被緊急送回醫院，最終於5月31日不幸身亡。

莉吉婭的IG帳號發文宣布這項噩耗，「我們的戰士不幸去世了」，還分享一則她友人的貼文控訴，「這些殺人的醫生到底要繼續在人們身上使用PMMA到什麼時候？這是犯罪！應該被禁止。」

▲▼ 辣媽提臀3年後中風而死。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 莉吉婭生前擔任模特兒，育有2個孩子。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 辣媽提臀3年後中風而死。（圖／翻攝自IG）

一名記者梅里（Meiri）聲稱，他見證莉吉婭過去3年來的變化，「她總是追求完美，漂亮得令人驚嘆」，「她總是想看起來更美好，並向專業人士尋求幫助」，認為莉吉婭起初曾使用合法藥物，但她並不滿足，因此求助於密醫。

莉吉婭去年3月也曾受訪透露，「從事模特兒以來，每個人都希望自己的屁股比別人更大」，第一次接受提臀手術是在2013年，效果還不錯，但當時的男朋友並不滿意，認為「大一點更好」，希望她再動刀一次，她便找上密醫動手術，沒想到術後填充物竟會在她體內位移，甚至擴散到腿部，因此不得不移除。

梅里指控，密醫使用的填充物「是她生命中的不定時炸彈。工業用矽膠與PMMA混合，開始在她體內擴散，導致細菌感染」，「她試圖治療，除去這種物質，但沒有完全清除，引發許多感染，最近中風住院」，最後奪走她的性命。

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