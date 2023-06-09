役男等待入營不留白！新北役前職訓免費證照專班超前部署　即日起～6／30熱烈報名中

▲今年役前職訓續針對就業市場缺工狀況及實務需求規劃相關課程，包括網頁設計、電腦繪圖、堆高機、機車修護、中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡及就業服務等證照輔導班。（圖／新北市民政局提供，下同）



生活中心／新北報導

入伍當兵是每個屆齡男性都需要面臨的人生里程碑，不過適逢畢業旺季，役男從畢業到入伍，恐需等待3個月至半年時間，等待入伍期間如何善用時間？新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，協助役男於等待當兵期間增進就業技能，此外也與青年局合作宣導「創新創業信用融資貸款」，提供役男創業圓夢新選擇，讓創業事半功倍。

新北市民政局指出，畢業旺季因部隊收訓量不足，役男從畢業後到入營，常需等待3個月到半年的時間，而短期內要安排各項規劃或是找工作皆不容易，讓許多役男在這段等待期間無所適從，為了避免役男耗時空等、並鼓勵利用時間提升就業競爭力，民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，提供即將入伍的役男免費參加「職訓證照專班」，善用等待時間、取得第二專長。而根據民政局統計，每年有7成受訓役男取得證照，也呼籲今年課程已開放報名，免費提供9類熱門證照輔導專班，共265個名額，受理時間至6/30止。

▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，協助役男於等待當兵期間增進就業技能。



役前職訓係針對就業市場缺工狀況及實務需求規劃相關課程，課程內容包括網頁設計、電腦繪圖、堆高機、機車修護、中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡及就業服務等證照輔導班，其中堆高機操作的職缺起薪可達4萬以上，對初出社會的新鮮人來說相當具有吸引力，中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡更是熱門班別，經常開放報名就額滿，役前職訓不只可以增進就業技能，也能培養第二專長。

▲職訓相關課程將於7～10月間陸續開課，6月1日起開放線上報名，設籍新北且符合資格的待役役男可至「役男大亨」網站報名。



曾參加過役前職訓的王姓學員說，去年疫情期間宅配物流業務很夯，讓他相當動心，由於未來想從事倉儲工作，便選擇報名堆高機操作教育訓練班，並在結訓時順利考取證照；曾報名飲料調製暨咖啡沖泡技術班的鄧姓學員則表示，當初疫情影響，等待當兵的時間拉長，剛好有役前職訓計畫能讓他妥善運用疫情卡關空檔，並順利考取丙級證照，也推薦學弟及朋友去參加職訓課程。

職訓相關課程將於7～10月間陸續開課，即日起～6/30開放線上報名，設籍新北且符合資格的待役役男可至「役男大亨」網站報名，各類課程報名人數及額滿情形，也將隨時公告於民政局「役男大亨」網站。

至於退伍後有意創業者，青年局也提供「青創小聚」課程，每個月邀請業界成功人士分享經驗，並提供相關創業諮詢服務，後續也可申辦「創新創業信用融資貸款」，針對於設籍新北市、登記於新北市未滿5年之公司，提供200萬元的融資額度，可用於購置廠房、營業場所、機器、設備或支應營運週轉金，減輕創業初期的資金壓力，相關詳細申請資訊可洽青年局。

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