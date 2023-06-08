　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後性侵網美！「原子」小孩被質問竟回：做了男生都會做的事

快訊／「原子少年」小孩宣布退團！ 不滿被污衊「火大開告」

▲原子少年「小孩」。（圖／翻攝自IG／street_kidz0410）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華去年爆出性侵未成年網美，在醜聞纏身下黯然退團，今（8）日新北地檢署依成年人故意對少年強制性交罪嫌起訴。網美友人證稱，事發當下他質問何究竟做了什麼事，何僅回答「做了男生都會做的事」，但在事發後幾個小時，立刻傳訊向少女道歉。

起訴書指出，何與17歲網美為朋友關係，2022年9月3日凌晨5時許，少女攙扶酒醉的何返家時，何竟趁著酒意，強行對少女指侵得逞。

從2人的對話紀錄中，何在事發當天的下午2時40分，主動用IG傳訊少女「對不起啊，我昨天太過分了」、「你沒受傷吧」、「我昨天很粗魯」，少女回應「我只希望你不會誤會我送你回家的意思」、「我沒多想，讓你誤會了」。

同月17日，何與少女在聚會上偶遇，少女說想談論先前遭性侵一事，何當場道歉，表示「比如說嚇到女生的話，如果對女生就是人家不願意的話，我還真的是第一次，我真的覺得我很對不起你，我也不想讓妳覺得說，就是讓妳覺得我就是這樣的人，我真的不是，我不想去強迫人家，但是我那天真的爆掉，所以我才一直急著回去跟朋友找妳IG，因為我找不到，然後我想跟妳道歉。」

當天一同喝酒的友人證稱，他返家後接到少女打來的視訊電話，聽到對方不斷哭泣，遲遲說不出發生何事，友人轉而質問一旁的何，何淡淡回答「做了男生都會做的事」，友人氣炸立即要他讓少女離開，否則就報警，之後少女搭車抵達友人住處，聲淚俱下告知遭性侵的過程。

警詢、偵查時何坦承協助攙扶對方回家休息並與少女接吻、觸摸腰部，且少女案發後患有急性創傷後壓力症候群，檢方認定何違反少女意願性侵，予以起訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台新銀遭罰800萬！　理專11年挪用逾千萬款項
威力彩今衝4.8億！　「3生肖」財運爆棚
被笑「太短」殺死應召女！　博士女兒怒：她為讓我上學而死
快訊／75歲賴世雄「穿軍裝迎娶」！　婚禮照片曝光
性侵網美被質問！　「原子」小孩竟回：做了男生都會做的事
不用碗！李多慧「1招」煮泡麵　鄉民看呆了
繫放不到3個月！　台灣黑熊魂斷陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

片面終止台開執行豐洲二期開發契約　台中市府搶先提告結果曝

考國營事業竟找人代考！中鋼怒求償舞弊集團160萬　結果出爐

酒後性侵網美！「原子」小孩被質問竟回：做了男生都會做的事

男三度酒駕拒繳9萬罰鍰　女兒求情無效...桃園分署直接扣押存款

500萬買兇槍殺青山宮主委破局　威震集團吳明達羈押逾8月獲交保

南投版熔爐...國小校長狂揮狼爪「學校變後宮」　檢主動出手了

繫放不到3個月！85公斤台灣黑熊「93685」魂斷陷阱　活活渴死

前董娘告上法庭！三立3聲明回應　張秀「再提3質疑」反擊討真相

快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩今遭起訴

立足點僅寬30cm！移工跌落「1.7m深化糞池」溺斃　雇主下場曝

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

片面終止台開執行豐洲二期開發契約　台中市府搶先提告結果曝

考國營事業竟找人代考！中鋼怒求償舞弊集團160萬　結果出爐

酒後性侵網美！「原子」小孩被質問竟回：做了男生都會做的事

男三度酒駕拒繳9萬罰鍰　女兒求情無效...桃園分署直接扣押存款

500萬買兇槍殺青山宮主委破局　威震集團吳明達羈押逾8月獲交保

南投版熔爐...國小校長狂揮狼爪「學校變後宮」　檢主動出手了

繫放不到3個月！85公斤台灣黑熊「93685」魂斷陷阱　活活渴死

前董娘告上法庭！三立3聲明回應　張秀「再提3質疑」反擊討真相

快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩今遭起訴

立足點僅寬30cm！移工跌落「1.7m深化糞池」溺斃　雇主下場曝

泰樂何時回一軍？兄弟考量取捨　不排除3洋投

前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

明迎鋒面甩雨彈！全台濕透「下周炸成黃綠色」　整天不定時有大雨

啤酒、音樂帶你嗨玩臺北！夏日「6大活動」接力登場、懶人包一次看

戴資穎自評「狀態普通」健康更重要　曝拚新加坡賽第3冠心態

片面終止台開執行豐洲二期開發契約　台中市府搶先提告結果曝

歐、美、中紛紛投資綠能　電力公司為能源轉型核心

快訊／台新銀遭罰800萬！　理專11年挪用逾千萬款項

遛狗遇浪幼貓！牠「母愛噴發」硬拗主人收編：帶喵喵走嘛

《腦海橡皮擦》導演操刀！山下智久戀愛了　失明畫家愛上聽障女孩

女誤摸泰國陰牌給車撞　城隍爺出手相救狂尖叫

社會熱門新聞

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

外送員19刀殺按摩女　更審仍判無期徒刑

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

幼兒園餵藥案「17家長提告」！園長遭約談畫面曝

2度傳喚5億高中生母！　檢方曝原因

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

即／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

5億高中生案…偵訊132分「急救護理師現身了」！

更多熱門

相關新聞

名醫孔繁錦性侵案　未和解判刑4年定讞

名醫孔繁錦性侵案　未和解判刑4年定讞

號稱至聖先師孔子第74代後人的精神科名醫孔繁錦，曾在電視益智節目《金頭腦》奪得總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」。但他遭控在診間性侵女病患，一二審均判刑4年，其中孔男曾表示，對方開出的500萬元賠償金太高，無法和解。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，名醫將發監執行。

妹子疑遭當街壓地性侵嘶吼求救！噁男硬騎畫面瘋傳

妹子疑遭當街壓地性侵嘶吼求救！噁男硬騎畫面瘋傳

20歲妹在海裡被性侵　男扯她衣想硬上

20歲妹在海裡被性侵　男扯她衣想硬上

騙性交可挽回前任　男判刑定讞

騙性交可挽回前任　男判刑定讞

逼小兄妹群交！生母和繼父下場曝

逼小兄妹群交！生母和繼父下場曝

關鍵字：

原子少年何世華小孩性侵

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

台74線新匝道要來了！

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面