酒後性侵網美！「原子」小孩被質問竟回：做了男生都會做的事

▲原子少年「小孩」。（圖／翻攝自IG／street_kidz0410）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華去年爆出性侵未成年網美，在醜聞纏身下黯然退團，今（8）日新北地檢署依成年人故意對少年強制性交罪嫌起訴。網美友人證稱，事發當下他質問何究竟做了什麼事，何僅回答「做了男生都會做的事」，但在事發後幾個小時，立刻傳訊向少女道歉。

起訴書指出，何與17歲網美為朋友關係，2022年9月3日凌晨5時許，少女攙扶酒醉的何返家時，何竟趁著酒意，強行對少女指侵得逞。

從2人的對話紀錄中，何在事發當天的下午2時40分，主動用IG傳訊少女「對不起啊，我昨天太過分了」、「你沒受傷吧」、「我昨天很粗魯」，少女回應「我只希望你不會誤會我送你回家的意思」、「我沒多想，讓你誤會了」。

同月17日，何與少女在聚會上偶遇，少女說想談論先前遭性侵一事，何當場道歉，表示「比如說嚇到女生的話，如果對女生就是人家不願意的話，我還真的是第一次，我真的覺得我很對不起你，我也不想讓妳覺得說，就是讓妳覺得我就是這樣的人，我真的不是，我不想去強迫人家，但是我那天真的爆掉，所以我才一直急著回去跟朋友找妳IG，因為我找不到，然後我想跟妳道歉。」

當天一同喝酒的友人證稱，他返家後接到少女打來的視訊電話，聽到對方不斷哭泣，遲遲說不出發生何事，友人轉而質問一旁的何，何淡淡回答「做了男生都會做的事」，友人氣炸立即要他讓少女離開，否則就報警，之後少女搭車抵達友人住處，聲淚俱下告知遭性侵的過程。

警詢、偵查時何坦承協助攙扶對方回家休息並與少女接吻、觸摸腰部，且少女案發後患有急性創傷後壓力症候群，檢方認定何違反少女意願性侵，予以起訴。