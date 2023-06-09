▲前議員兒助理住家遭潑漆！幕後主嫌落網，夜市糾紛花2萬找人動手。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨籍高雄前市議員蘇炎城的兒子蘇致榮助理住家7日遭人惡意潑漆，警方當天立即調閱監視器，逮到動手的段姓嫌犯，但他堅持不吐露犯案動機，在多方比對偵詢下，警方突破他的心防，才供出是周姓男子以新台幣2萬元教唆他犯案。警方8日帶回周嫌調查，最後他終於托出實情，是因凱旋夜市攤商糾紛才找人洩憤。

住家遭潑漆的助理碩先生指出，當天清晨將近6點，家裡長輩聽到門外有聲音跑出來看，就發現家裡被潑漆，總共有4台機車及鐵捲門遭殃。他強調，家裡很單純，沒有與人結怨，也沒有欠債，懷疑是自己先前協助處理夜市地主跟攤商間的協調導致。

▲高市前議員兒助理家遭潑紅漆，疑與處理民眾委託事件有關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經調查，41歲的段姓男子先在某商場購買油漆，再騎著自行車前往助理住處潑漆，隨後騎自行車離開。警方鎖定嫌犯後就持拘票，於7日晚間7點多將段姓嫌犯查緝到案，但段嫌到案時堅不吐實，警方認為犯案動機不單純，在不斷多方比對偵詢下，才終於突破他的心防，供出是1名周姓男子教唆犯案。

專案小組8日5點多，帶回周嫌調查偵訊，周嫌起初也不坦承犯案動機，但經警方交叉詢問，周嫌才坦承因為凱旋夜市攤商糾紛，才以新台幣2萬元代價，請段嫌動手潑漆洩憤。警方偵訊後，將段、周兩人依恐嚇、毀損罪移送法辦。

▼受託處理夜市土地承租，高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）