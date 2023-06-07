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快訊／受託處理夜市土地承租　高市前議員兒助理家遭潑紅漆

▲▼又一起！受託處理夜市土地承租　高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高市前議員兒助理家遭潑紅漆，疑與處理民眾委託事件有關。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄才發生市議員李雨庭助理因處理債務協商失敗，服務處遭人惡意開車衝撞，今（7）日民進黨籍高雄前市議員蘇炎城的兒子蘇致榮助理的住家也遭人惡意潑漆。蘇致榮表示，這個社會是怎麼了？助理受到委託協助處理事情，隔天住家就遭潑漆！

▼受託處理夜市土地承租，高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼又一起！受託處理夜市土地承租　高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼又一起！受託處理夜市土地承租　高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

住家遭潑漆的碩先生指出，今天清晨將近6點，家裡長輩聽到門外有聲音跑出來看，就發現家裡被潑漆，總共有4台機車及鐵捲門遭殃。

碩先生表示，家裡很單純，沒有與人結怨，也沒有欠債，家裡人看到被潑漆都受到驚嚇，也覺得很委屈，他則懷疑是自己先前處理夜市地主跟攤商間的協調導致。

▲▼受託處理夜市土地承租，高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳世龍攝）

▲受託處理夜市土地承租，高市前議員兒助理家遭潑紅漆。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，碩先生負責協調讓夜市攤商移動攤位到另一位置，但疑似引起不滿。蘇致榮表示，事件的對造不僅透過媒體做假新聞，現在竟更惡意到威脅生命安全了，事情總有真相，希望警方能早日破案，不要讓這種惡劣的事情一再發生，讓市民免於恐懼的生活！

對此，警方表示，7日5時3分獲報，在左營區新庄仔路545巷有民眾住家遭潑漆，立即指派線上警網趕赴現場。經了解被害人許男於4時55分許，聽到屋外有聲響前往查看，結果發現門口及停放的4台機車皆遭紅色油漆潑灑，遂報警處理。經員警確認，現場無人受傷，未遺留油漆桶或其他物品。

左營分局表示，本案轄區新莊派出所已於5時50分受理完竣，目前已組成專案小組，針對案發地點擴大調閱監視器畫面，釐清發生原因。另針對案發地點列為巡守重點，防制危害情事發生。

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