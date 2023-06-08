「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

▲泳館急發道歉聲明滅火，網友不買單。（圖／翻攝自游泳館粉專）

網搜小組／鄺郁庭報導

彰化一間游泳館因遭爆逼退女員工，經理還辱罵「婊子、髒貨」，甚至暗喻女員工是狗，錄音檔掀起網友暴怒，紛紛到Google狂洗一星負評。事件炎上後，游泳館粉專7日下午3點發文表示，「關於抖音影片一事為斷章取義、惡意中傷」，將追溯法律責任，但稍早突然發出聲明稿道歉，掀起議論。

游泳館聲明稿全文如下：

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茲因本公司與本公司楊姓員工對於雙方約定之工作內容存有歧異，雙方於民國112年6月2日在本公司經理辦公室會面商討及交換意見過程中，本公司楊經理、賴副理因情緒不當管理，對於本公司楊姓員工使用情緒化的字眼，對於本公司楊經理、賴副理未能理性和平處理雙方分歧，及造成本公司楊姓員工之傷害，本公司在此鄭重向本公司楊姓員工及所有關心愛護本公司之社會大眾致歉。外界的批評與指教，本公司概括虛心接受並沉痛檢討，以避免此一憾事再次發生。

對於本次本公司與本公司楊姓員工間之分歧，本公司將申請勞資協調，遵守勞基法之規定予以處理，懇請大眾給予本公司及本公司楊姓員工協商處理的空間。 再次感謝社會大眾對於本公司支持與愛護。

▼多數網友仍爆氣開罵。（圖／翻攝自游泳館粉專）