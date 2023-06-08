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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘還有機會嗎？　他秀民調數字：郭粉忠誠度不如預期高

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘爭取國民黨總統參選人提名失利。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統參選人提名失利，未來動向備受外界關注，「挺郭」國民黨立委陳玉珍曾表示，有可能發生郭台銘獨立參選。針對郭台銘是否有機會獨立參選，Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章7日在臉書貼出民調數字分析表示，郭粉忠誠度並不如預期的高，沒有足夠的鐵粉，獨立參選的成功機率低。

黎榮章提到，上周他上媒體人黃光芹的政論節目，黃光芹問道「郭台銘還有沒有獨立參選的機會」，他直言「機率等於零」，他也強調，這不是隨便說說，而是有大數據分析依據的。

黎榮章指出，透過Quickseek輿情大數據分析，5月17日國民黨徵召新北市長侯友宜後，郭粉社群的意向，結果發現，有41%的聲量表示支持「郭柯配」、37%的聲量表示會「改支持民眾黨參選人柯文哲」，這兩者是郭粉社群的主流意見，其他大致上其實也是支持郭柯配，例如有8%認為郭柯配才能下架民進黨、7%為郭柯配加油、7%認為郭應該跟柯合作。

黎榮章直言，顯然「唯一支持郭台銘」不是郭粉社團裡的唯一選項，支持郭柯配、稱要改投柯的聲音大有人在，這也證明，郭粉忠誠度並不如預期的高，沒有足夠的鐵粉，獨立參選的成功機率低。他認為，這種不利條件下獨立參選，除非錢太多沒地方花，或者參選只為了訴求理念，但那不是生意人的思維。何況是富可敵國的郭台銘。

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