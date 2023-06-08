股東會紀念品必送！「USB2.0」為何沒被淘汰？內行揭驚人優勢

▲原PO好奇為何USB2.0還沒被淘汰。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

科技產品日新月異，不斷推陳出新，不過有些經典電子產品卻仍有人使用。一名網友表示，USB已經更新到3.0以上接口，不懂為何市面上還有一堆2.0，甚至一些紀念品或伴手禮也都喜歡送這品項，覺得「留著很雞肋，丟掉又很可惜」。貼文一出，不少網友反揭USB2.0的優勢，「堪用便宜」。

原PO在PTT以「USB2.0隨身碟為何無法淘汰掉」為題發文，表示USB都已經到3.0以上接口，但是現在舊款2.0還有很多，「常會收到一些紀念品、伴手禮都是2.0隨身碟」，讓他覺得「留著很雞肋，丟掉又很可惜」，拿來放備份的話，傳遞速度又很慢，「為何1.0已經消失，2.0還是一堆呢？」

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貼文一出立刻引起網友熱議，網友紛紛給出答案，「堪用便宜」、「2.0的授權費很便宜」、「3.0成本高」、「不需要3.0速度的裝置很常見」、「2.0便宜好用而已」、「製作成本低又可以往上相容為何要淘汰」、「即便到現在，還是有不少主機板或是筆電搭載2.0的洞阿」、「容量大又便宜才是首選」。

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