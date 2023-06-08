國內爆首起4歲童染猴痘！名醫解析疫情風險　直言此案為「特例」

▲國內出現兒童猴痘個案，幼兒園休園進行清消，圖為幼兒活動資料照，非當事人。（圖／記者季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署昨（7）晚緊急公布，新竹市一名4歲男童確診猴痘，為國內首起兒童猴痘個案，感染來源為先前5月中旬確診猴痘的同住家人。專家表示，這樣的個案屬於特例，在流行病學上的意義不大，但是要加強一般傳染病健康衛教，如果家中有確診者，一定要嚴格禁止與小朋友接觸；目前國內累積確診149例，和國際相比仍算少數，評估不至於大流行。

疾管署副署長羅一鈞昨說明，該名小朋友自6月1日晚間陸續出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，6月5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘，並於6月7日研判為確定病例，為輕症個案，目前住院治療中。

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羅一鈞指出，調查男童的同住家人有一名猴痘個案，是30多歲男性，於5月15日發病、5月24日確診，並於發病後與男童有「日常生活接觸」，因此研判為家戶感染。衛生單位目前匡列男童的其他4名同住家人都沒有症狀，由於猴痘發病後比較有傳染力，該名幼兒發病後並未至就讀之幼兒園，評估幼兒園之傳播風險為低，但衛生局還是會進一步前往調查。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，小朋友感染猴痘，通常都是家長不小心接觸傳染，主要是皮膚病灶的接觸，以本案例來說算是特例，流行病學上的意義不大，危險性也不高，而是要加強一般傳染病健康衛教。

黃高彬表示，一般人和家中幼兒接觸往往相對親密，如擁抱、打鬧甚至親吻，所以家中一旦有確診者，一定要嚴格禁止確診者與小朋友接觸，甚至要禁止在同一個活動空間，等到猴痘急性期過、皮膚病灶結痂之後再來接觸。

疾管署統計，我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診149例病例(137例本土及12例境外移入)。

國內從3月發生本土猴痘以來，4月中旬開始每周確診十多例個案，不過黃高彬認為不需要擔心，這段時間以來累積確診僅百餘例，和歐美相比情況好很多，分析原因和國人行為較為保守、目前個案集中在特殊族群，以及民眾對猴痘已經有一定程度認知，不至於大流行。

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。

感染猴痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。在病灶癒合之前，皮疹會經歷幾個階段，包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡，可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含：發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。