　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

▲▼格陵蘭北極熊為適應氣候變化，發展出新的狩獵模式。（圖／路透）

▲北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

科學家們7日表示，無論人類如何積極減少導致「全球暖化」的碳汙染，北極冰蓋將在2030年代的夏季消失，比原先預計提早了10年。

根據《法新社》報導，科學家們在線上期刊《自然通訊》（Nature Communications）上報告說，即使按照《巴黎氣候協議》將全球變暖控制在1.5攝氏度，也無法阻止北極地區9月份的浮冰被融化。

報告的共同作者、漢堡大學海洋學研究所的教授諾茨（Dirk Notz）告訴《法新社》，「將北極夏季海冰作為一個景觀和棲息地來保護，已經太遲了，因為我們排放溫室氣體而導致氣候系統損失，這將是第一個主要部分。」

長期以來，冰蓋減少對天氣、人類和生態系統產生嚴重影響，不僅限於該地區，而是全球性的。

南韓浦項科技大学研究員、報告主要作者閔昇基（Seung-Ki Min，音譯）告訴《法新社》，「永凍土層會因為溫室氣體融化，加速全球變暖，格陵蘭冰蓋融化會造成海平面上升。」

格陵蘭厚達數千公尺的冰層中，含有足夠的冰凍水可以使海平面上升6公尺。

研究報告指出，2030年代無冰的9月，要比「聯合國科學諮詢機構政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）最近的預測提早了10年。

在其具有里程碑意義的2021年報告中，IPCC「高度自信」地預測，北極海洋至少在本世紀中葉，北冰洋將出現至少一次幾乎無冰狀態。

北極海冰的最低記錄範圍為340萬平方公里，發生在2012年，第二低和第三低的冰覆蓋面積分別發生在2020年和2019年。

若北冰洋的覆冰面積小於100萬平方公里，科學家將之描述為「無冰」狀態，這約占北冰洋總面積的7%。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
霍華德控砍薪不被尊重 　雲豹：打得好拿更多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

中資緬甸KK園區「遭泰國斷電」　邊境成法外之地

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

中資緬甸KK園區「遭泰國斷電」　邊境成法外之地

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

南韓天王來台狂喊「哇庫哇庫」台下瞬間靜默！　網友看影片笑瘋：誰教的啦

「公帑不該豢養淫魔」國家影視中心董座藍祖蔚遭爆是性騷慣犯

中資緬甸KK園區「遭泰國斷電」　邊境成法外之地

台東2車對撞車頭爛毀！釀5傷「1人骨折受困」　送醫急救中

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

統一獅續戰富邦拚止敗　克維斯對決左投肯特

梅西加盟邁阿密國際！合約超狂　MLS聯手蘋果、愛迪達搶到球王

日男闖鐵軌翻車...詭比《忍者哈特利》手勢！　警方指：他故意的

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

金毛汪闖智利足球賽場　玩具掉落→呆滯被抱走

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

老公睡了閨蜜　孕妻驚見對話崩潰

日本查獲700公斤冰毒　史上第2多

北極海冰恐在2030年代完全消失

716億分之一機率　女2個月內連中2次3千萬

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

撕破臉！瓦格納俘虜俄軍　逼認攻擊僱傭兵

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

GG不夠長？教練傳授一招增長2.5公分

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代出現

更多熱門

相關新聞

汪誤闖北極冰原！破冰船經過架梯救援

汪誤闖北極冰原！破冰船經過架梯救援

俄羅斯破冰船亞歷山大桑尼科夫號（Alexander Sannikov）日前行駛過俄羅斯北部、臨近北極海的鄂畢灣（Gulf of Ob）時，在一塊冰原上發現一隻薩摩耶似乎走失，於是他們也趕緊停下並放下船上的梯子，讓薩摩耶可以爬上來，順利救出走失的薩摩耶。

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

出現異常高溫！研究：北極海冰融化速度比預測快

出現異常高溫！研究：北極海冰融化速度比預測快

北極重大發現　罕見恐龍化石出土

北極重大發現　罕見恐龍化石出土

俄國監視極地演習　美派F-22伴飛

俄國監視極地演習　美派F-22伴飛

關鍵字：

北冰洋北極海無冰狀態

讀者迴響

熱門新聞

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

一堆人「睡覺突抖一下」！醫吐原因　4情況小心病了

魔獸控砍薪 　雲豹：打得好拿更多

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

即／「宮原眼科」要進駐台南了

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

曾爆劈腿5女！YTR認了是渣男

魔獸控訴遭減薪65%　雲豹聲明回應

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面