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角膜、單顆睾丸都在賣！伊朗通膨悲歌　Telegram湧大量「器官文」

▲▼伊朗人民在街上走路。（圖／路透）

▲伊朗人民苦於嚴重通膨，部分人試圖非法販賣器官換錢，並在網路社群上PO文尋找買家。（資料照，與本文無關／路透）

記者張寧倢／編譯

全球通膨之下，中東國家伊朗面臨物價飛漲與貧困加劇，根據美國媒體報導，部分伊朗人民開始在網路社交平台Telegram上試圖非法出售自己的肝臟、眼角膜與睪丸等器官，其中許多人自稱為了償還債務或避免破產，不得已才這麼做。伊朗是全球唯一器官買賣合法的國家，但僅限於腎臟，且須由政府組織介入協調。

美媒Insider查看了在伊朗廣泛被使用的社群App「Telegram」上的數百則貼文，內容疑似是貧困的伊朗人民正為了出售自己的器官PO文廣告，而且似乎還發展出一個蓬勃的網路黑市，至少3個不同的Telegram頻道都在刊登「器官清單」，從肝臟、骨髓甚至是睪丸都有，且發文遵循著一定格式：待售器官、性別、血型、開價、地點與個人病史等概述。

據Insider看到的貼文顯示，一名25歲、O+血型的男子打算出售自己的單邊睪丸，價格許可的話他願意移動到附近城市進行手術，「左邊右邊都無所謂，我賣睪丸是因為債務。」一名自稱陷入「經濟問題與破產」的33歲男子表示想賣自己的幹細胞、骨髓與眼角膜。另一名31歲男子則有意以9億伊朗里亞爾（約新台幣65.5萬元）出售他的肝臟。

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗人利用Telegram刊登待售器官廣告。（資料照，與本文無關／達志影像／美聯社）

報導指出，目前無法確定這些以波斯語（伊朗語言）寫成的貼文有多少已完成交易，目標是海外還是本土買家，但據伊朗國際新聞台稱，部分伊朗人跨境前往伊拉克，或在仲介帶領下至阿聯酋或土耳其販賣器官。美國UCLA醫學院的腎臟科及腎移植領域博士達諾維奇（Gabriel Danovitch）表示，整件事情令人難以置信，「你不會從活人身上取走角膜，我不敢相信有人會這麼做。」

伊朗雖然在政府管制下可合法販售腎臟，但有報告指出交易雙方經常繞過官方管道，選擇更有利可圖的私下交易。伊朗裔美國記者梅拉米德（Karmel Melamed）說，黑市交易腎臟不是新鮮事，也不是沒聽過有人販售其他器官，但不同的是，惡性通膨、政府貪腐造成的經濟狀況似乎使非法器官販運變得更加普遍，很多人已買不起食物或家庭用品。

伊朗自2022年年中以來，食品價格上漲了超過50%。出生於德黑蘭的以色列智庫耶路撒冷戰略與安全研究所（JISS）研究員薩巴蒂（Beni Sabti）表示，經濟困難逼迫貧窮的伊朗人必須想盡辦法維持生計，「你無法相信伊朗的經濟形勢有多糟。伊朗人用他們的生命與政權做了最糟糕的妥協，他們準備賣掉自己的器官，只為多活一天。」

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