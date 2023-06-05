快訊／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者傷重不治

▲苗栗市南苗商圈3日發生氣爆，牛肉麵店業者祖孫3代嚴重灼傷，57歲業者許男80%灼傷，送醫後4日宣告不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市南苗商圈一間牛肉麵店6月3日發生嚴重氣爆，造成4人輕重傷，包括業者祖孫3代、以及對向一名路過的廖姓女子。初步檢視，廖女遭噴飛碎屑波及割傷腳部，包紮後無大礙；而祖孫3人則是嚴重灼傷，分別轉院醫治，其中57歲業者許姓男子轉院台中童綜合醫院後，於昨(4日)確認傷重不治。

氣爆發生於6月3日上午約10點15分，牛肉麵店營業前備料時，突然發生氣爆，消防人車獲報抵達時現場一片狼藉，業者父、女遭嚴重灼傷、癱坐在地上，附近民眾幫忙澆灌自來水協助降溫；78歲的阿嬤被發現躺在店門口碎裂物堆中，救護車立即將3人送到附近的大千醫院急救。

大千醫院緊急處理後，評估57歲許男傷勢最嚴重，全身80%面積灼傷，插管搶救後，轉院台中童綜合醫院；33歲歲女兒許女燒傷面積55%，轉院林口長庚醫院；78歲阿嬤陳姓婦人燒傷面積55%，轉院台中中國醫大附設醫院。

意外發生後消防局至氣爆現場鑑識，發現現場有數支液化石油氣瓦斯鋼桶，但並未爆裂，推測是使用的爐具熄滅或未點著，也可能鋼瓶有瓦斯洩出，積蓄到一定濃度後遇上火源瞬間發生氣爆，確切原因待鑑識報告出爐確認。

警方今(5日)證實，傷勢最嚴重的業者許男於昨(4日)下午3時許宣告不治，阿嬤及孫女則持續在醫院治療中，尚未脫離險境，這起氣爆目前造成1死3傷，檢察官已經介入調查，將詳查意外發生的原因。