搬家工怨錢少「還臨時加車」！拗加價失敗竟送8字嘲諷　客人氣炸

▲超扯搬家師傅拗工錢少，甚至臨時加車，討不到錢留8字酸顧客。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友投訴，她近日因為急著搬家，決定就近找搬家公司，老闆聽了條件後，報價一車2500元，協商過程都沒問題，不料實際到搬家當天，師傅卻瘋狂抱怨，還說一車2500太少，他們好心一車多給500元，結果師傅收錢後竟自行多加一車，理直氣壯的打電話來要錢，讓她氣得大罵「花錢買教訓」。

原PO在臉書「爆料公社」表示，她因為個人原因臨時要搬家，查了許多家搬家公司都預約不到，因此找了一間位於住處不遠的搬家公司，事前她詢問老闆如何收費，同時把「遷出地2樓無電梯」、「遷入地5樓有電梯」、傢俱照片及文字敘述等一一附上，最後老闆報價一車2500元，沒想到搬家當天卻狀況百出。

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▲原PO表示，事前已經跟公司老闆談好，不料搬家當天，師傅卻出現一堆問題。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO透露，搬家當天只來一位師傅，看到頓時真的有些錯愕，師傅看了要搬的東西後也十分傻眼，在她面前抱怨老闆「東西這麼多，騙我說一些而已，我一個人怎麼有辦法」，還說這個量1輛車塞不下，必須2輛車才有辦法，明顯能感覺到師傅與老闆溝通上有誤。

由於她搬之前有預估，可能1輛車載不下，所以同意多加1輛車，等到搬家結束後，師傅問她「老闆跟你們說多少」，她回答「一車2500」，師傅立刻反駁「不可能」，她再回答「我們一開始有說清楚，有文字紀錄」，沒想到師傅直接變臉罵「隨便，2500就2500！」

原PO聽了後，想說人家也是賺辛苦錢，所以決定一車多給500元，最後拿了6000元給對方，不料師傅態度依然很差，錢拿了立馬轉身就走，讓她與家人都非常錯愕，誇張的是大約30分鐘後，師傅突然打電話來，說傢俱一共載3車，要求她把欠款補上。

原PO詢問師傅，不是說好載2車嗎，沒想到師傅竟回答「我是說2車左右，沒有保證2車，難到我當下搬到兩車，你們剩下東西就不搬了嗎」，這個原因讓她完全無法接受，告訴師傅「付款時你就應該跟我們反應，而不是離開才跟我們說，這樣子你不舒服，我們也不舒服」、「請你老闆聯絡我」。

▲師傅最後傳簡訊給原PO，寫下「不用嘍，這錢，送妳嘍」等8字。（圖／翻攝自爆料公社）

幾分鐘後，她沒有等到老闆電話，反而是師傅寄來簡訊，寫了8個字「不用嘍，這錢，送妳嘍」，讓她覺得非常惡劣且沒水準，搬家服務明明是協商完才開始工作，不滿意真的可以不要接，只能怪自己為何要花錢找這一間公司服務，真的是花錢買教訓。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我在高雄搬家，一車3500元，總共來4至5個人搬，四車加吊車共16000，服務很好」、「雖然2500很便宜，但都現場講價，完成又哭車數量不對，真的很令人不爽」、「報1車2500元，很明顯就是會胡亂加價，現在搬家行情，基本都3000元起跳」。